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Здоровье / Общество

Почему дрожат руки?

20:33 06.09.2019 Фото: pixabay
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Дрожание рук может быть вполне нормальным явлением, но также подобным тремором организм может сигналить о развитии опасных заболеваний.

Почему дрожат руки?
Дрожание рук может быть вполне нормальным явлением

Дрожание рук может быть вполне нормальным явлением, но также подобным тремором организм может сигналить о развитии опасных заболеваний.

Физиологический тремор. Этот вариант дрожания рук — норма. У некоторых людей физиологический тремор бывает выражен сильно, но все равно бояться не стоит. Чаще всего он возникает, когда руки подолгу находятся в определенной позе. Другие причины — волнение, усталость, переохлаждение.

Тревожные расстройства. Если оказывается затронута психика, дрожь в руках может проявляться как в состоянии покоя, так и при выполнении каких-то действий. С таким тремором помогает справиться психотерапия, прием успокоительных препаратов – все, что содействует нормализации психо-эмоционального состояния у человека.

Проблемы с щитовидной железой. При нарушениях функции щитовидной железы, связанных с дисбалансом тиреотропного гормона (ТТГ) возникает не только дрожание в руках. Также наблюдаются слабость, тревожность, сердцебиение, одышка, нарушение сна.

Эссенциальный тремор. В этом случае дрожь возникает, когда руки держат в определенном положении или при выполнении движений. Эта проблема нередко имеет наследственный характер.

Болезнь Паркинсона. Для дрожания рук при паркинсонизме характерно усиление в состоянии покоя.

Изменения уровней глюкозы и инсулина. Тремор проявляется в обстоятельствах голода или же после еды.

Одними из наиболее опасных причин появления дрожи в руках специалисты считают следующие нарушения:
алкогольная абстиненция,
отравление тяжелыми металлами,
поражение мозжечка (например, при болезни Вильсона-Коновалова).

Источник: medikforum.ru

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