Осваивали новосибирскую целину 65 лет назад комсомольцы из Бердска

Часть целинных гектаров в 90-е годы прошлого века была утеряна. При нынешней технике и с помощью программ, по мнению спикера заксобрания Андрея Шимкива, вполне реально вернуть земли в оборот.

Сельское хозяйство для Новосибирской области в настоящее время является приоритетным направлением

5 сентября в государственном концертном зале им. А. Каца в Новосибирске состоялись торжества, посвященные 65-летию начала освоения целинных и залежных земель в Новосибирской области.

Почетными гостями праздника стали целинники, кто принимал участие в эпопее освоения целинных и залежных земель, и кто, приняв от них эстафету, трудится в хозяйствах сегодня. Им, целинникам, молодым и боевым в пятидесятых, а сейчас почтенным и седовласым, были адресованы слова признательности за тот великий совершенный ими трудовой подвиг.

В 1954 году в совхозы и МТС по комсомольским путевкам выехали 5800 энтузиастов из Новосибирской области. Юноши и девушки Новосибирска, Барабинска, Куйбышева, Бердска, Тогучина, Искитима, Ояша, других городов и сел объединились в своем стремлении участвовать в поднятии целинных и залежных земель. Всего в годы целины в хозяйства прибыли около 20 тысяч юношей и девушек из городов и райцентров области, из других регионов страны, сообщили в пресс-службе заксобрания Новосибирской области.

В 1954 году в области было освоено почти 670 тысяч га новых земель. Наибольший вклад внесли хозяйства Кочковского, Ордынского, Краснозерского, Доволенского, Купинского, Татарского районов. В результате в 1956 году хлеборобы получили рекордный урожай: 100 млн пудов или 1 млн 668 тысяч тонн зерна – в несколько раз превысив урожаи доцелинных лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР Новосибирская область удостоена высшей правительственной награды — Ордена Ленина.

«Уважаемые ветераны, целинники, труженики! У каждого из вас своя история освоения целины, свой путь к целине, свои целинные гектары, своя биография, — сказал, обращаясь к сидящим в зале, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — Но сегодня, через 65 лет после начала ее освоения, — мы понимаем, что это была одна из лучших страниц общей, без преувеличения, героической биографии нашей области и нашей страны».

Спикер регионального парламента подчеркнул: живущие сегодня в долгу перед тем поколением. «Целиной для них были не только сотни и тысячи гектаров. Целиной для того поколения была вся страна. После войны нужно было накормить огромную страну — нужно было выращивать хлеб. Под эти цели 96 тысяч комсомольцев приехали в Западную Сибирь. Двадцать тысяч — в Новосибирскую область. Среди них приехал и мой отец – украинский парень — в село Легостаево. Целинники – это те люди, которым надо поклониться и сказать огромное спасибо».

К сожалению, отметил Андрей Шимкив, часть тех целинных гектаров в 90-е годы прошлого века была утеряна. «Наш долг перед этими людьми восстановить все то, что они сделали в начале 50-х годов. Это реальная задача при сегодняшней технике, наличии государственных программ как федеральных, так и региональных — таких как программа комплексного развития сельских территорий. Мы просто обязаны ввести в оборот те земли, которые героически осваивали целинники», — убежден Андрей Шимкив.

По мнению первого зампредседателя Законодательного собрания Андрея Панфёрова, следует усилить внимание к аграрному сектору. «Сельское хозяйство для Новосибирской области в настоящее время является приоритетным направлением. В преддверии бюджета-2020 года мы будем рассматривать также вопросы социальной защищенности и поощрения работников сельского хозяйства, целинников, молодых специалистов аграрного комплекса. Сегодня есть доплаты к пенсиям специалистам, которые работают на селе, есть льготы по коммунальным услугам. Но это не тот пул льгот, который бы устраивал людей. На данный момент необходимо расширить перечень профессий, на которые будут распространяться сельские льготы. Партийный проект, который касается села, предусматривает и поддержку ветеранам, которых мы сегодня чествуем», — сообщил первый вице-спикер регионального парламента.

На взгляд Александра Морозова, председателя бюджетного комитета Законодательного собрания и главного инициатора проведения праздника в честь 65-летия начала освоения целинных земель в регионе, целина – это не только сельское хозяйство. «Целина — это большое количество прибывших к нам со всей страны учителей, врачей, инженеров, работников культуры, внесших новую кровь в нашу сибирскую жизнь. Это новая культура, которую принесли с собой первоцелинники. И не верьте, что целина имеет противоречивые значения – только позитивные. И для нашего поколения, и для поколения, которое за нами, — это огромный пример решения колоссальной государственной задачи. Когда сегодня мы говорим: модернизация, информатизация, нано- и прочие технологии – посмотрите историю освоения целины, и многое станет ясно, как решать эти задачи».