Продажу алкоголя с 21 года одобрил Минздрав России

Закон о продаже алкоголя с 21 года примут в течение года, считает Скворцова

Минздрав рассчитывает, что закон, повышающий минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года, будет принят в ближайшее время.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — заявила глава ведомства Вероника Скворцова в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Министр напомнила, что, по данным соцопросов, эту идею поддерживают 70 процентов россиян. Также за повышение минимального возраста продажи алкоголя выступили Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

«Самый активный период формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках и стрессовых, и психологических, при формировании гормонального фона в этом возрасте, он начинается с 14 лет и заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста. Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей».

Помимо этого, Минздрав выступил категорически против дистанционной продажи алкоголя. Скворцова пояснила, что такая инициатива нивелирует все законодательно установленные запреты.

«Мы шлифовали законодательство в течение последних лет, вводя шаг за шагом определенные ограничения и по территории распространения алкоголя, и по возрасту, и по часам продажи. < …> Например, мы категорически запрещаем продавать алкоголь несовершеннолетним, а здесь как это можно проверить?» — подчеркнула глава ведомства.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5 процента. Инициативу поддержали многие ведомства, однако Минфин выступил против, передает РИА новости.

«Не работает с 18, не заработает и с 21»

Серьезный экономический блок – Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг – против закона о запрете продажи алкоголя до 21 года. А именно экономический блок правит страной. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз. По его словам, сейчас идет торг между Минздравом и экономическим блоком. Минфин несколько лет пытается пробить разрешение интернет-торговли алкоголем. А Минздрав пытается пробить закон о запрете продажи алкоголя.

Сейчас приобрести спиртное в России можно с 18 лет. Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года действует в Казахстане, США и Индонезии.

«В течение многих лет Минздрав выступал за огульный запрет продаж всего алкоголя до 21 года. Присутствуют мифические опросы, что 80% населения поддерживает запрет продажи до 21 года, при том, что 80% взрослого населения как раз является потребителем алкоголя. Лет 10 в Госдуме и Совфеде идут дебаты, что надо принять запрет, но, тем не менее, не принимают. Минздрав решил снизить требования, разрешить потребление пива, вина и продукции до 16 градусов от 18 до 21 года, а крепкий алкоголь у этой группы молодежи отобрать. Если не работает закон о запрете продажи до 18 лет, с чего вдруг заработает до 21? У нас каждый день десятки пьяных детей попадают в больницы. Сам Минздрав заявляет, что дети начинают потреблять алкоголь с 13 лет», – считает Вадим Дробиз.