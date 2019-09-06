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Путин удвоит выплаты врачам и учителям Дальнего Востока

08:30 06.09.2019 Фото: pixabay
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Президент предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер с особым порядком регулирования, открывать филиалы иностранных клиник и привлекать лучших специалистов из-за рубежа.

Путин удвоит выплаты врачам и учителям Дальнего Востока
Путин предложил увеличить выплаты врачам

Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе «Земский доктор» и «Сельский учитель», предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Система здравоохранения должна быть современной и доступной, и, прежде всего, это касается первичного уровня, отметил Владимир Путин. В том числе, речь идет и о развитии санитарной авиации.

«Мы должны создать действительно эффективную систему медицинской помощи, которая соответствовала бы и в чем-то опережала лучшие стандарты и практики», — заявил российский лидер. Решать нужно уже сейчас и стартовать с прорывных проектов, поставил задачу он.

Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер с особым порядком регулирования, открывать филиалы иностранных клиник и привлекать лучших специалистов из-за рубежа. Но кластер должен функционировать в рамках российской юрисдикции, подчеркнул он.

И еще одна мера, о которой заявил президент: удвоить выплаты для врачей и учителей, которые приезжают в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке.

Источник: РГ

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Врачи и учителя ринутся на Дальний Восток?

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