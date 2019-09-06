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Семью онкобольного выбросили на улицу из маневренного жилья в Сочи

08:45 06.09.2019 Фото: pixabay
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Так решил суд. После вмешательства омбудсмена и прокуратуры сочинские власти предоставили Андрею Мартынову муниципальную квартиру. Несколько дней уйдет на оформление.

Семью онкобольного выбросили на улицу из маневренного жилья в Сочи
Мартынов согласился переехать в предоставленное ему по поручению главы города Сочи муниципальное жилье

Онкобольной житель Сочи, выселенный из маневренного фонда на улицу, получил муниципальное жилье и предметы первой необходимости, сообщает администрация курорта.

В среду широкий резонанс получила история выселения онкобольного жителя Андрея Мартынова с женой из маневренного фонда пансионата «Нептун» на улицу по решению суда. На защиту семьи встал краснодарский омбудсмен, отправивший запросы в прокуратуру и администрацию курорта с требованием обеспечить жильем людей и дать правовую оценку действиям властей. Уже вечером Мартынов согласился переехать в предоставленное ему по поручению главы города Сочи муниципальное жилье.

«Анатолий Пахомов принял решение пока переселить сочинца в квартиру из муниципального жилого фонда. Уже сегодня вечером он приехал в нее, чтобы оценить новые условия проживания. Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время», — говорится в сообщении.

Власти поясняли, что самовольно возведенный дом супругов был снесен по решению суда еще в 2010 году. И, несмотря на то, что они не обладали правами на землю, власти предложили супругам три земельных участка, работу в муниципальной организации с предоставлением общежития, но получили отказы. Тогда в 2011 году их поселили в маневренный фонд пансионата. При этом исполнительные листы о выселении семьи из пансионата «Нептун» были направлены в Адлерский районный отдел судебных приставов города Сочи еще в октябре 2016 года. Но, по словам Мартынова, они продолжали жить в пансионате с 2016 года без света и воды.

Уточняется, что Андрей Мартынов и его супруга не относятся к льготным категориям граждан, тем не менее, власти города ищут законный путь решения трудного вопроса.

«Мы приступили к решению вопроса обеспечения жилым помещением Андрея Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться. Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой», — цитируются в сообщении слова заместителя главы города Сочи Марины Бралюк.

Источник: РИА Новости

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