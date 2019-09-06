Семью онкобольного выбросили на улицу из маневренного жилья в Сочи

Онкобольной житель Сочи, выселенный из маневренного фонда на улицу, получил муниципальное жилье и предметы первой необходимости, сообщает администрация курорта.
В среду широкий резонанс получила история выселения онкобольного жителя Андрея Мартынова с женой из маневренного фонда пансионата «Нептун» на улицу по решению суда. На защиту семьи встал краснодарский омбудсмен, отправивший запросы в прокуратуру и администрацию курорта с требованием обеспечить жильем людей и дать правовую оценку действиям властей. Уже вечером Мартынов согласился переехать в предоставленное ему по поручению главы города Сочи муниципальное жилье.
«Анатолий Пахомов принял решение пока переселить сочинца в квартиру из муниципального жилого фонда. Уже сегодня вечером он приехал в нее, чтобы оценить новые условия проживания. Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Андрей Мартынов и его супруга не относятся к льготным категориям граждан, тем не менее, власти города ищут законный путь решения трудного вопроса.
«Мы приступили к решению вопроса обеспечения жилым помещением Андрея Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться. Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой», — цитируются в сообщении слова заместителя главы города Сочи Марины Бралюк.
Источник: РИА Новости