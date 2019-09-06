06.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

За пытки в СИЗО выплатит 700 тыс. рублей бывшему заключенному ФСИН в Бурятии

09:30 06.09.2019 Фото: pixabay
0

Суд Улан-Удэ приговорил четырех сотрудников изолятора к четырем годам лишения свободы условно. Они принуждали арестованного дать показания в пользу криминальных авторитетов.

За пытки в СИЗО выплатит 700 тыс. рублей бывшему заключенному ФСИН в Бурятии
По словам его адвоката, работники изолятора применили к мужчине пытки

Советский районный суд Улан-Удэ взыскал с ФСИН России 700 тыс. руб. в пользу Виктора Роганова за пытки, перенесенные им в следственном изоляторе №1. Об этом сообщил РБК представитель истца, юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

По данным прокуратуры Бурятии, в январе 2013 года начальник дневной смены отдела режима СИЗО-1 Улан-Удэ Юрий Гостев и шесть его подчиненных принуждали находящегося под государственной защитой заключенного Виктора Роганова дать показания в пользу криминальных авторитетов Бурятии. По словам его адвоката, работники изолятора применили к мужчине пытки, в ходе которых нанесли заключенному не менее 240 ударов руками и ногами. Сотрудники СИЗО пытались скрыть факт совершения преступления, несмотря на наличие свидетелей, слышавших стоны пострадавшего. Как сообщил Сукачев, впоследствии у Роганова диагностировали многочисленные гематомы в области поясницы, ягодиц и правого бедра.

Адвокат сообщил, что уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, максимальный срок лишения свободы — десять лет). Сотрудники СИЗО — Дмитрий Ткачев, Юрий Гостев, Сергей Горюнов, Александр Асташов, Цыден Доржиев, Роман Родионов и Артур Попов — свою вину не признали.

В мае 2018 года Советский районный суд Улан-Удэ приговорил каждого из них к четырем годам лишения свободы условно, а также запретил им работать в силовых структурах в течение трех лет. 9 августа 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии оставила приговор без изменений.

В июне 2018 года Закаменский районный суд Бурятии приговорил главу отделения уголовного розыска районного ОМВД Эрдэма Хажитова и двух его подчиненных к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за пытки задержанных.

Согласно материалам дела, сотрудники ОВД применили к задержанным, подозреваемым в краже кедровых орехов, пытки с использованием электрошокера и наручников. Позже в Бурятию направили комиссию МВД.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

За пытки много не дают?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказалась согласовать митинг оппозиции на проспекте Сахарова пятый раз мэрия Москвы
10:15 06-09-2019
Отказалась согласовать митинг оппозиции на проспекте Сахарова пятый раз мэрия Москвы
Продажу алкоголя с 21 года одобрил Минздрав России
10:00 06-09-2019
Продажу алкоголя с 21 года одобрил Минздрав России
БердскОсваивали новосибирскую целину 65 лет назад комсомольцы из Бердска
09:45 06-09-2019
Осваивали новосибирскую целину 65 лет назад комсомольцы из Бердска
«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения на выборах мэра Новосибирска
09:34 06-09-2019
«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения на выборах мэра Новосибирска
За пытки в СИЗО выплатит 700 тыс. рублей бывшему заключенному ФСИН в Бурятии
09:30 06-09-2019
За пытки в СИЗО выплатит 700 тыс. рублей бывшему заключенному ФСИН в Бурятии
Отражение эпохи: вчера, сегодня, завтра
09:25 06-09-2019
Отражение эпохи: вчера, сегодня, завтра
Путин: Протестные акции встряхивают власть 2
09:15 06-09-2019
Путин: Протестные акции встряхивают власть
БердскАктивно берет льготные кредиты малый и средний бизнес Бердска
09:00 06-09-2019
Активно берет льготные кредиты малый и средний бизнес Бердска
Правительство поддержало законопроект о получении пенсии в 55 и 60 лет
08:51 06-09-2019
Правительство поддержало законопроект о получении пенсии в 55 и 60 лет
Семью онкобольного выбросили на улицу из маневренного жилья в Сочи
08:45 06-09-2019
Семью онкобольного выбросили на улицу из маневренного жилья в Сочи