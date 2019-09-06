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Активно берет льготные кредиты малый и средний бизнес Бердска

09:00 06.09.2019 Фото: pixabay
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Областной фонд микрофинансирования снизил ключевую ставку для предпринимателей до 7,25%. Полученные займы направляют на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

Активно берет льготные кредиты малый и средний бизнес Бердска
Областной фонд микрофинансирования снизил ключевую ставку

Снизилась ставка Новосибирского областного фонда микрофинансирования для предоставления микрозайма малому бизнесу – теперь она составляет 7,25 % годовых вместо 7,5 %. Подать заявку на получение микрозайма на новых условиях можно уже сегодня.

Изменения связаны со снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Фонд микрофинансирования Новосибирской области оперативно реагирует на запросы бизнеса и ситуацию на финансовом рынке, предлагая субъектам малого и среднего предпринимательства заемные средства на самых выгодных условиях. Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в сфере обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения, торговли, строительства и др. С подробной информацией о получении займа можно на сайте Фонда.

За семь месяцев 2019 года областным Фондом микрофинансирования выдано 159 займов на сумму 345 млн рублей, а за все время работы Фонд предоставил малому бизнесу Новосибирской области 2 845 займов на сумму 2,8 млрд рублей. Наибольшую активность по взаимодействию с микрокредитной компанией проявляют предприниматели Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Тогучинского, Венгеровского, Татарского, Чистоозерного районов, Бердска Новосибирской области. Полученные займы направляются на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

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