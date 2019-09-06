Афиша Дня города: Мощный салют прогремит в честь Дня рождения Бердска на площади Горького

7 сентября на главной площади города состоятся конкурсы и выставки. А вечером бердчан ждет праздничный концерт, поздравление мэра Евгения Шестернина и феерическое шоу.

Город готовится к празднованию Дня рождения

В рамках празднования Дня рождения Бердска 7 сентября в городе пройдут культурные мероприятия. сообщает отдел культуры Бердска. Так, с 6 по 7 сентября в Санатории «Рассвет», ДСОЛКД «Юбилейном», ДК «Родине», ГЦКиД, БДМШ им. Свиридова,ДШИ «Берегиня» состоится Областная культурная Олимпиада Новосибирской области

7 сентября на площади Горького пройдет конкурс хлебов.

Состоятся и праздничные игровые программы на благоустроенных дворовых территориях многоквартирных домов города в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этот день в 15:00 спортсмены Бердска смогут продемонстрировать свою физическую подготовку на празднике «Рекорды нашего двора!»

В 10 утра в ТОСе «Центральный состоится спортивная зарядка. Там же пройдет праздник двора. Аналогичный спортивный праздник «Наши победы – родному городу!» состоится в 11 часов дня и в поселке «Вега», а также в ТОС «Красная Сибирь, 112».

Спортивный праздник «От детсада до школы один шаг» пройдет в 10 утра 7 сентября на стадионе школы №13. А турнир по пионерболу — в 11 часов дня на спортплощадка дома № 1 по ул. Горького.

7 сентября состоится торжественное открытие художественной граффити работы – росписи торца 5-этажного дома № 1а по ул. Островского. Арт-терапия «Возрождение» для детей с ОВЗ пройдет в 10 утра в молодежном центрк «Открытое пространство на Комсомольской» по адресу: ул. Комсомольская.

7 сентября в 11 часов дня состоятся торжественные церемонии возложения цветов к Мемориалам города. Например, в 11.30 можно возложить цветы к Мемориалу Воинскому братству Защитников Отечества.

В этот же день в 12 часов дня в конференц-зале администрации Бердска пройдет церемония вручения свидетельств о занесении на городскую Доску Почета

А в 13.30 состоится открытие частного детсада «Кристаллик-2». Руководство бердской ЦГБ в 13.30 дня поздравит мам с рождением детей.

А в 15.00 у здания Управления образования и молодежной политики состоится интерактивная программа от актива РДШ и отряда аниматоров «Слова о Бердске» (стихи и песни в подарок городу — открытый микрофон), викторина об истории города.

С 16:00 до 18:00 на площади Горького состоится церемония закрытия областной культурной олимпиады и гала-концерт. После этого на главной сцене площади Горького начнется официальная часть празднования Дня города, которая продлится до 7 часов вечера.

Жители Бердска смогут насладиться вечерней программой с участием творческих коллективов Бердска до 20.30 вечера. А позже — концертной программой с участием приглашенных коллективов

В 21.55 на сцену выйдет глава города Евгений Шестернин, чтобы поздравить с праздником жителей Бердска. А ровно в 22.00 на площади Горького прогремит праздничный фейерверк.

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Площадь Горького,

центральные улицы

Дни открытых дверей «Творческий город»

03.09-07.09.2019 МБОУ ДО «Перспектива», КМЖ «Орленок», КМЖ «Салют»

— Презентация студии анимации «Дом»: демонстрация мультфильмов.

— Работа выставочного зала ДХШ «Весна». Выставка «Изобретение радости» преподавателя ДХШ «Весна» Геннадия Павловича Домашонкина

06.09.2019

МБУДО ДХШ «Весна

МБУ «Централизованная библиотечная система города Бердска»

Открытие фотовыставки «Лики родного города» Г.Н.Бахарева

29.08.2019

16:00

Центральная библиотека

(ул.Ленина, 13г)

Книжная выставка-просмотр, обзор «Сказ о городе Бердске»

04.09-10.09.2019

10:00 ч. -19:00 ч.

Библиотека № 4

(ДК «Родина),

Историко-краеведческий урок «История моего города»

05.09.2019

15:00 ч.

Центральная библиотека

(ул.Ленина, 13)

Видеоролик «Рассказ о старом Бердске»: ВКонтакте, Одноклассники

05.09.2019

10:00 ч. -19:00 ч.

Библиотека № 4

(ДК «Родина),

Вечер «Городок над рекой»

06.09.2019

16:00 ч. — 19:00ч.

Центральная библиотека

(ул.Ленина, 13)

Книжная выставка, краеведческий обзор «Писатели родного города»

— Презентация, беседа

« Родного города черты»

06.09.-07.09.2019

09:00 ч.- 18:00 ч.

Библиотека №5

(К. Маркса, 62),

Час поздравлений

«Новая глава в жизни родного города…»

06.09.2019

11:00 ч.

Библиотека № 4

(ДК «Родина),

Час истории «Книгу города листая»

06.09.2019

13:00 ч.

Библиотека № 1 (Свердлова, 1)

Акция буккроссинга, раздача буклетов «Читай, любимый город!»

07.09.2019

12:00 ч. — 14:00 ч.

Аллея ГПКиО

Краеведческий час «Край, в котором я живу»

10.09.2019

11:00 ч.

Центральная библиотека

(ул.Ленина, 13)

МБУ «Бердский историко-художественный музей»

Экспозиции

Мемориальная экспозиция «Театр Бирюкова»

Постоянно

10:00 ч.-18:00 ч.

ул.Кирова,1

Музей «Театр Бирюкова»

Экспозиция истории Бердского радиозавода

Постоянно

10:00 ч. — 18:00 ч.

ул.Ленина,89/8, 7 этаж

Музей истории БРЗ

Экспозиция «Листая Книгу Памяти»

Постоянно

10:00 ч.- 18:00 ч.

ул.Спортивная,9

исторические залы музея

Выставки

Выставка «Фотограф из старого Бердска. Прерванная история», к 125-летию со дня рождения Путинцева Г.П.

18.05-15.09.2019

10:00 ч.-18:00 ч.

ул.Спортивная,9

исторические залы музея

Мини-выставка к 95-летию со дня рождения Кудасова Ф.М, участника Великой Отечественной войны, из цикла «Архивы рассказывают»

01.09-30.09.2019

10:00 ч.- 18:00 ч.

ул.Спортивная,9

исторические залы музея

Мини-выставка «Борцы за Советскую власть в Бердске», к 100-летию расстрела руководителей и активных участников подпольного движения в годы гражданской войны в Бердске

01.09-30.09.2019

10:00 ч. — 18:00 ч.

ул.Спортивная,9

исторические залы музея

Выставка «Высокое признание»: участие БРЗ/ПО «Вега» во всесоюзных и международных конкурсах и выставках и награды предприятия.

06.07-30.09.2019

10:00 ч.-18:00 ч.

ул.Ленина,89/8, 7 этаж

Музей истории БРЗ

Мероприятия

Театрализованный вечер памяти Народного артиста РФ В.Е. Бирюкова

02.09.2019

время уточняется

ул.Кирова,1

Музей «Театр Бирюкова»

Тематическое мероприятие «С чего начинается мужество», посвященное 93-летию со дня рождения бердчанина, Героя Советского Союза Е.Н.Андреева

04.09.2019

время уточняется

ул.Спортивная,9

исторические залы музея