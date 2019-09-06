06.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

13:21 06.09.2019
1 0

Новые рубрики добавлены в доску объявлений самого читаемого городского сайта «Курьер.Среда.Бердск».

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

В разделе объявлений сайта do.kurer-sreda.ru добавлены новые рубрики:

Услуги:

услуги повара
фото-видеосъемка
услуги няни
ремонт компьютеров/заправка картриждей
бухгалтерские услуги
юридические услуги и страхование
клининг
вышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;
ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушек
ритуальные товары и услуги
изготовление/ремонт/перетяжка/сборка мебели
туризм
хобби
Рубрика «Строительство и монтаж»:

сантехнические работы;

электромонтажные работы;

строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц;

ремонт и отделка квартир, офисов, помещений;

двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий;

демонтажные работы (от обоев до сноса дома);

сварочные работы;

сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент;

бестраншейная прокладка водопровода, канализации.

ж/б кольца;

столярные и плотницкие работы;

ассенизатор, откачка ям;

кровельные работы, строительство крыш любой сложности.

Рубрика «Сад/огород/дача»: теплицы, вскопаю, вспашу, прополю, продам рассаду.

Рубрика для детей:

одежда и обувь для новорожденных;

одежда и обувь для девочек;

одежда и обувь для мальчиков;

игрушки

Продам/куплю:

топливо (дрова, уголь и т.д.); строительные материалы; книги, канцтовары; памперсы, пеленки, салфетки для взрослых; посуда/кухонная утварь.

Животные: кошки; собаки; прочие животные; товары для животных; услуги для животных, бюро находок.

Авто: Отогрев авто.

Услуги: Вскрытие и ремонт замков.

ПРОДАМ/СДАМ бизнес

Подробнее на Курьер. Среда. Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
аноним, 26 августа 2019 16:40
Хорошая колонка была -продажа жилья!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин назвал Камчатку бриллиантом и самым красивым местом
16:15 06-09-2019
Путин назвал Камчатку бриллиантом и самым красивым местом
Мультсериал «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
16:00 06-09-2019
Мультсериал «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
БердскЗащищалась от зверских издевательств и ударила ножом домашнего тирана жительница Бердска 1
15:45 06-09-2019
Защищалась от зверских издевательств и ударила ножом домашнего тирана жительница Бердска
Медведев разрешил закупать лекарства для детей за рубежом
15:30 06-09-2019
Медведев разрешил закупать лекарства для детей за рубежом
Какой подарок будет оригинальным в Бердске? 3
15:22 06-09-2019
Какой подарок будет оригинальным в Бердске?
Чем привлекает кредитование в режиме онлайн
15:17 06-09-2019
Чем привлекает кредитование в режиме онлайн
Разбился вертолет Ми-8 в Саратовской области. Обошлось без жертв
15:15 06-09-2019
Разбился вертолет Ми-8 в Саратовской области. Обошлось без жертв
БердскОколо 1000 участников культурной олимпиады прошли в колонне по главной улице Бердска
15:00 06-09-2019
Около 1000 участников культурной олимпиады прошли в колонне по главной улице Бердска
После обыска в штабе ФБК Навального в Москве задержали 8 человек
14:45 06-09-2019
После обыска в штабе ФБК Навального в Москве задержали 8 человек
Смертельное ДТП: Скончался водитель Datsun в лобовом столкновении с Toyota Dyna под Новосибирском
14:30 06-09-2019
Смертельное ДТП: Скончался водитель Datsun в лобовом столкновении с Toyota Dyna под Новосибирском