«Могильные» оградки за 1,3 млн рублей установят дополнительно вдоль дорог Бердска

Дорожное ограждение появится в районе ул. Ленина и в Микрорайоне возле детских садов. Забор не будет отличаться от того, что опоясывает все бердские дороги. Аукцион состоится 13 сентября.

На ул. Лунной в ходе реконструкции установили привычное дорожное ограждение

Управление жилищно-коммунального хозяйства Бердска 3 сентября объявило аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по изготовлению и установке дорожной ограды. Как сказано в аукционной документации, «ограничивающего пешеходного ограждения перильного типа».

Предполагается поставить заборы в нескольких местах: в районе многоквартирного дома №13А на ул. Ленина; на нерегулируемом пешеходном переходе в районе лицея №7;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе детсада № 8 «Солнышко» — от ул. Ленина до ул. Полевой; на нерегулируемом пешеходном переходе в районе детсада №9 «Теремок» — от ул. Спартака до ул. Рогачева.

Выполнение работ осуществляется в рамках исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». Соответственно финансирование осуществляется из бердского бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,3 млн рублей. Электронный аукцион среди потенциальных подрядчиков состоится 13 сентября.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», дорожное ограждение поставят такое же, как по всему городу. Его в Бердске называют могильными оградками. Главе города Евгению Шестернину пришлось за него оправдываться перед губернатором Андреем Травниковым, который заметил ржавое ограждение на ул. Красная Сибирь.

Но ставить ограждение требуют нормы безопасности.