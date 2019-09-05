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«Могильные» оградки за 1,3 млн рублей установят дополнительно вдоль дорог Бердска

18:45 05.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Дорожное ограждение появится в районе ул. Ленина и в Микрорайоне возле детских садов. Забор не будет отличаться от того, что опоясывает все бердские дороги. Аукцион состоится 13 сентября.

Могильные оградки за 1,3 млн рублей установят дополнительно вдоль дорог Бердска
На ул. Лунной в ходе реконструкции установили привычное дорожное ограждение

Управление жилищно-коммунального хозяйства Бердска 3 сентября объявило аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по изготовлению и установке дорожной ограды. Как сказано в аукционной документации, «ограничивающего пешеходного ограждения перильного типа».

Предполагается поставить заборы в нескольких местах: в районе многоквартирного дома №13А на ул. Ленина; на нерегулируемом пешеходном переходе в районе лицея №7;
на нерегулируемом пешеходном переходе в районе детсада № 8 «Солнышко» — от ул. Ленина до ул. Полевой; на нерегулируемом пешеходном переходе в районе детсада №9 «Теремок» — от ул. Спартака до ул. Рогачева.

Выполнение работ осуществляется в рамках исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». Соответственно финансирование осуществляется из бердского бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,3 млн рублей. Электронный аукцион среди потенциальных подрядчиков состоится 13 сентября.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», дорожное ограждение поставят такое же, как по всему городу. Его в Бердске называют могильными оградками. Главе города Евгению Шестернину пришлось за него оправдываться перед губернатором Андреем Травниковым, который заметил ржавое ограждение на ул. Красная Сибирь.

Но ставить ограждение требуют нормы безопасности.

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От редакции

Вас устраивает ограда вдоль дорог?

Никола, 05 сентября 2019 20:05
"Но ставить ограждение требуют нормы безопасности."
Как говорится: "Благими намерениями вымощена дорога в ад". Так можно дойти до того, что разрешить детям и подросткам передвигаться по городу только в наручниках в сопровождении наряда полиции и с персонального разрешения начальника отдела по делам несовершеннолетних.

А если глянуть шире: Под эгидой борьбы с терроризмом и педофилией уже сейчас творится тот самый законотворческий ад, когда законами "бешенного притера" запрещаются митинги и шествия, вводится тотальная слежка и прослушка, запрещается доступ к сайтам, вводится уголовная ответственность за лайки и репосты, запрещаются НКО, реально помогавшие людям в сложных ситуациях...
Аноним, 05 сентября 2019 20:18
Не устраивает, очень похожи на могильные и ржавые. Стыдно перед гостями за за такой неприглядный вид. Неужели нельзя сделать более современное ограничение?
Аноним, 05 сентября 2019 20:37
Кто то хорошее состояние сколотил на изготовлении этих оградок и кто принимал проект
Аноним, 05 сентября 2019 21:19
Ахахахаха!!
Нам мало, мы хотим ещё оградок!
Джес, 05 сентября 2019 22:34
Конечно оградки уродуют город, администрация не хочет слышать горожан. В Новосибе такое убожество не ставят.

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