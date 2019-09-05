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Красота / Общество

Ведет ли лобковый стайлинг в ЗППП?

17:40 05.09.2019 Фото: pixabay.com
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Несколько лет тому назад даже появилось движение в интернете среди женщин, которые с помощью этой легенды пропагандировали «натуральные тела», категорически отказываясь притрагиваться к растительности не только на лобке, но и в подмышках.

Ведет ли лобковый стайлинг в ЗППП?
Полностью удаляли волосы в интимных зонах тела женщина из Древней Греции, Древнего Рима и Древнего Египта

Женщины могут проводить любой стайлинг лобковых волос, вплоть до их полного удаления. Исследование не обнаружило связи между растительностью в этой зоне тела и вероятностью заражения заболеваниями, передающимися половым путём.

Существует довольно распространенное мнение о том, что если люди избавляются от волос на лобке, то это повышает риск заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Более того, даже некоторые научные исследования высказывали подобные предположения. Однако ученые из Университета Огайо провели масштабное изучение этого вопроса и опровергли данную теорию. Они не нашли ни малейшей связи между любыми интимными стрижками и их влиянием на риск передачи ЗППП. Опрокинута очень популярная городская легенда о том, что обширная растительность в интимной части тела является надежной преградой для некоторых неприятных болячек.

Несколько лет тому назад даже появилось движение в интернете среди женщин, которые с помощью этой легенды пропагандировали «натуральные тела», категорически отказываясь притрагиваться к растительности не только на лобке, но и в подмышках. Многие мужчины отрицательно относились к данному движению, но его активистки утверждали, что их должны любить такими, какими они созданы природой. Это было одно из направлений мощного феминистского движения, которое крепнет в разных странах мира. Его сторонницы активно использовали в своей пропаганде результаты научных исследований, но сейчас они полностью опровергнуты.

Любопытно, что разные культуры относились к этому вопросу по-разному. В частности, полностью удаляли волосы в интимных зонах тела женщина из Древней Греции, Древнего Рима и Древнего Египта. А вот в Южной Корее, чем более плотные и тёмные волосы на лобке имеются у женщины, тем более красноречиво они свидетельствуют о ее фертильности. Здесь даже проводятся операции по трансплантации лобковых волос для повышения привлекательности представительниц прекрасного пола.

Источник: МедикФорум

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