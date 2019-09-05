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Красота / Общество

Выглядеть в 53 на 35. Как?

17:32 05.09.2019 Фото: https://ru.m.wikipedia.org
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О «продуктах молодости» для тех, кому за 45 лет рассказала актриса из Британии Элизабет Херли.

О «продуктах молодости» для тех, кому за 45 лет рассказала актриса из Британии Элизабет Херли.

Сообщается, что ей уже 53 года, но благодаря ее диете и продуктам, которые она употребляет, она выглядит гораздо моложе своих лет.
По ее словам, она изменила свой рацион питания, когда ей исполнилось 40 лет. Она уточняет, что в двадцатилетнем возрасте рацион питания совершенно не такой, как у сорокалетних людей. Меньше всего, отметила она, в сорок лет хочется съесть, что едят двадцатилетние люди.

Актриса последовала советам экспертов и диетологов, которые выделили те продукты питания, которых не хватает сорокалетним людям. Это так называемые «продукты молодости», которые стоит употреблять женщинам в 45 лет.

Особенно диетологи уверяют, что женщинам в возрасте необходимо употреблять авокадо. Плоды авокадо содержат обширный комплекс полезных веществ и витаминов. Они благотворно влияют на состояние кожи и волос. В авокадо также много витамина Е, а также содержится огромное количество фолиевой кислоты.

Также эксперты указывают на употребление фасоли. По их словам, после 45 лет фасоль употреблять просто необходимо. В фасоли находится много железа, что плодотворно сказывается на женском организме. Фасоль способна нормализовать гормональный фон.

Не зря фасоль называют первым блюдом в «диете молодости».

Еще одним овощем, способным вернуть молодость, является брокколи. Это универсальный овощ. В нем содержится также, как и в фасоли, большое количество полезных веществ. Также в брокколи находятся антиоксиданты и бета-каротин, а также много витамина С, что способно укрепить ногти и волосы.

Источник: МедикФорум

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