Школьников научат писать расписки

К примеру, уже в седьмом классе ребенка должны научить оформлять деловые бумаги (заявление, расписку); редактировать собственные тексты, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов и многому другому.

В модуле «Робототехника» нужно научить ребят классифицировать и собирать роботов по видам и назначению. При этом еще и презентовать свое изделие

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения доработанные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для начальных и средних классов.

Пожалуй, для российской системы образования это один из самых главных документов. В нем будет ясно прописано — что и на каком году обучения узнают дети. На основе этих стандартов будут разрабатываться конкретные программы для школ и учебные планы, будут писаться учебники и составляться задания ЕГЭ.

— Результаты по предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология» ‎и «География» распределены по годам обучения, — сообщается в пояснительной записке к проекту ФГОС.

Что это значит на практике?

Например, в стандарте по математике для средних классов четко прописано — к концу шестого класса ребенок в числе прочего должен уметь «решать задачи на проценты, отношения и пропорции; на соотношения между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа), задачи из области управления личными и семейными финансами…»

А что в стандарте по русскому языку?

К примеру, уже в седьмом классе ребенка должны научить оформлять деловые бумаги (заявление, расписку); редактировать собственные тексты, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов и многому другому.

Что касается таких предметов, как «ИЗО», «Музыка», «Технология», «ОБЖ» и «Физкультура» — то здесь разделение идет не по годам обучения, а по тематическим модулям. Их порядок и количество часов на каждый модуль школа может устанавливать сама, в зависимости от своего материально-технического обеспечения и особенностей своих учеников.

Что есть в стандарте по музыке?

Например, модуль «Народное музыкальное творчество России». Здесь нужно научить ребенка различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов.

Стандарт по «Технологии»?

Здесь еще интереснее. В модуле «Робототехника» нужно научить ребят классифицировать и собирать роботов по видам и назначению. При этом еще и презентовать свое изделие. Модуль «3D-моделирование»: создавать 3D-модели, используя программное обеспечение графических редакторов (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D); изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравер).

В стандартах начальной школы тоже есть четкое разделение. К концу первого класса малыш должен уметь устно составлять текст из 2-4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям, читать вслух в темпе не менее 20 слов в минуту, устно складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10 и многое другое…