05.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Школьников научат писать расписки

17:24 05.09.2019
0

К примеру, уже в седьмом классе ребенка должны научить оформлять деловые бумаги (заявление, расписку); редактировать собственные тексты, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов и многому другому.

Школьников научат писать расписки
В модуле «Робототехника» нужно научить ребят классифицировать и собирать роботов по видам и назначению. При этом еще и презентовать свое изделие

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения доработанные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для начальных и средних классов.
Пожалуй, для российской системы образования это один из самых главных документов. В нем будет ясно прописано — что и на каком году обучения узнают дети. На основе этих стандартов будут разрабатываться конкретные программы для школ и учебные планы, будут писаться учебники и составляться задания ЕГЭ.

— Результаты по предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология» ‎и «География» распределены по годам обучения, — сообщается в пояснительной записке к проекту ФГОС.

Что это значит на практике?

Например, в стандарте по математике для средних классов четко прописано — к концу шестого класса ребенок в числе прочего должен уметь «решать задачи на проценты, отношения и пропорции; на соотношения между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа), задачи из области управления личными и семейными финансами…»

А что в стандарте по русскому языку?

К примеру, уже в седьмом классе ребенка должны научить оформлять деловые бумаги (заявление, расписку); редактировать собственные тексты, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов и многому другому.

Что касается таких предметов, как «ИЗО», «Музыка», «Технология», «ОБЖ» и «Физкультура» — то здесь разделение идет не по годам обучения, а по тематическим модулям. Их порядок и количество часов на каждый модуль школа может устанавливать сама, в зависимости от своего материально-технического обеспечения и особенностей своих учеников.

Что есть в стандарте по музыке?

Например, модуль «Народное музыкальное творчество России». Здесь нужно научить ребенка различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов.

Стандарт по «Технологии»?
Здесь еще интереснее. В модуле «Робототехника» нужно научить ребят классифицировать и собирать роботов по видам и назначению. При этом еще и презентовать свое изделие. Модуль «3D-моделирование»: создавать 3D-модели, используя программное обеспечение графических редакторов (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D); изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравер).

В стандартах начальной школы тоже есть четкое разделение. К концу первого класса малыш должен уметь устно составлять текст из 2-4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям, читать вслух в темпе не менее 20 слов в минуту, устно складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10 и многое другое…

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваш ребенок идет в ногу со стандартами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМолодой учитель Бердска: Педагог - бесполое существо
18:00 05-09-2019
Молодой учитель Бердска: Педагог - бесполое существо
К каким проблемам ведет наращивание ресниц?
17:58 05-09-2019
К каким проблемам ведет наращивание ресниц?
Чиновники хотят следить за просмотрами в Сети: единую систему учета интернет-пользователей создают в России
17:45 05-09-2019
Чиновники хотят следить за просмотрами в Сети: единую систему учета интернет-пользователей создают в России
Ведет ли лобковый стайлинг в ЗППП?
17:40 05-09-2019
Ведет ли лобковый стайлинг в ЗППП?
Выглядеть в 53 на 35. Как?
17:32 05-09-2019
Выглядеть в 53 на 35. Как?
Мужчин с бородой не считает привлекательными большинство российских женщин
17:30 05-09-2019
Мужчин с бородой не считает привлекательными большинство российских женщин
Школьников научат писать расписки
17:24 05-09-2019
Школьников научат писать расписки
Лидером по разводам в Сибири стала Новосибирская область
17:16 05-09-2019
Лидером по разводам в Сибири стала Новосибирская область
БердскГрабитель с ножом требовал денег от прохожего в Бердске
17:15 05-09-2019
Грабитель с ножом требовал денег от прохожего в Бердске
Заемщикам разрешат выкупить долги по кредитам
17:05 05-09-2019
Заемщикам разрешат выкупить долги по кредитам