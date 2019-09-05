Лидером по разводам в Сибири стала Новосибирская область

В I полугодии 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 40,3 тыс. браков (86,1% к I полугодию 2018 года) и 27,9 тыс. разводов (73,3%), сообщает Новосибирскстат.
Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью. Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тыс. браков и 4,7 тыс. разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода.
Число зарегистрированных браков и разводов в I полугодии 2019 года
|Число браков, единиц
|Число разводов, единиц
|Число разводов на 100 браков, единиц
|Сибирский федеральный округ
|40344
|27874
|69
|Республика Алтай
|491
|330
|67
|Республика Тыва
|757
|223
|29
|Республика Хакасия
|1213
|778
|64
|Алтайский край
|4757
|3549
|75
|Красноярский край
|7465
|4955
|66
|Иркутская область
|6414
|4170
|65
|Кемеровская область
|5918
|4214
|71
|Новосибирская область
|6510
|4745
|73
|Омская область
|4344
|3099
|71
|Томская область
|2475
|1811
|73