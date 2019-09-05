Лидером по разводам в Сибири стала Новосибирская область

Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тыс. браков и 4,7 тыс. разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода.

Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью

В I полугодии 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 40,3 тыс. браков (86,1% к I полугодию 2018 года) и 27,9 тыс. разводов (73,3%), сообщает Новосибирскстат.

Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью. Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тыс. браков и 4,7 тыс. разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода.

Число зарегистрированных браков и разводов в I полугодии 2019 года