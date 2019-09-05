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Лидером по разводам в Сибири стала Новосибирская область

17:16 05.09.2019 Фото: pixabay.com
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Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тыс. браков и 4,7 тыс. разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода.

Лидером по разводам в Сибири стала Новосибирская область
Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью

В I полугодии 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 40,3 тыс. браков (86,1% к I полугодию 2018 года) и 27,9 тыс. разводов (73,3%), сообщает Новосибирскстат.

Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью. Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тыс. браков и 4,7 тыс. разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода.

Число зарегистрированных браков и разводов в I полугодии 2019 года

  Число браков, единиц Число разводов, единиц Число разводов на 100 браков, единиц
Сибирский федеральный округ 40344 27874 69
Республика Алтай 491 330 67
Республика Тыва 757 223 29
Республика Хакасия 1213 778 64
Алтайский край 4757 3549 75
Красноярский край 7465 4955 66
Иркутская область 6414 4170 65
Кемеровская область 5918 4214 71
Новосибирская область 6510 4745 73
Омская область 4344 3099 71
Томская область 2475 1811 73

 

 

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