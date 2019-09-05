Процедура банкротства должна занимать два месяца

Минэкономразвития разработало законопроект, который позволяет облегчить жизнь должникам. Ведомство подготовило поправки в законодательство, согласно которым предлагается разрешить заемщикам выкупать долги по кредитам со значительной скидкой. Изменения планируется внести в Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», о чем рассказывают специалисты Правового центра помощи «Кирпиков и Партнеры».

Заемщикам разрешат выкупить долги по кредитам

Выкуп долгов авторы законопроекта мотивируют тем, что заемщик из-за трудной жизненной ситуации может быть неспособен погашать задолженность. А кредиторы очень часто необоснованно отказываются реструктуризировать проблемные долги и уступают право требования коллекторам по цене значительно меньше самого требования. В связи с чем кредиторов хотят обязать предлагать должникам выкупить долги по кредитам той же цене. По сути, речь идет о списании долга, так как просроченную задолженность коллекторы выкупают в среднем за 2,8 % от их суммы.

Согласно опубликованным данным, россияне накопили около 14 млн кредитов с просрочкой более 90 дней, а с сначала года указанный показатель вырос на 12 %. При этом количество невозвращенных кредитов постоянно растет. Увеличение числа просрочек по кредитам напрямую связано с падением реальных доходов населения. По информации Росстата, реальные доходы граждан в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3 % в годовом выражении. Правда, во втором квартале спад замедлился, но статистика в нашей стране, как известно, вещь лукавая.

Долги по кредитам съедают большую часть заработка

В среднем заемщики отдают на оплату кредитов и процентов по ним 43 % своих доходов, а у каждого седьмого кредиты съедают больше 70 % заработка. Некоторое время назад Максим Орешкин заявил, что если кредитование населения продолжится теми же темпами, то в 2021 году российская экономика может столкнуться с рецессией. Обеспокоенность происходящим высказал и президент Владимир Путин, который призвал Центральный Банк обратить внимание на ситуацию и не допустить надувание кредитного пузыря.

С практикой житья в долг, которая стала нормой для большинства россиян, Центробанк попытается покончить уже нынешней осенью, после того как будут ужесточены нормативы. С 1 октября банки должны рассчитывать долговую нагрузку заемщика и применять повышающие коэффициенты для закредитованных клиентов. На практике это будет означать, что чем больше доходов заемщика уходит на обслуживание кредита, тем дороже такой кредит обойдется банку: потребуется больше резервировать капитала для выполнения обязательных нормативов.

Условия, на которых можно выкупить долги по кредиту

В соответствии с предлагаемыми поправками заемщик может в любой момент выкупить долги у коллекторов по двукратной цене их приобретения. Помимо этого, он также сможет приобрести задолженность за половину цены, если докажет, что банк допустил нарушения при уступке долга. Предполагается, что данные условия будут применяться к долгам, по которым просрочка на момент заключения договора об уступке права составляет не менее тридцати дней и не коснется цессии в ходе банкротства или исполнительного производства в отношении должника.

Большинство участников кредитного рынка негативно оценили новую инициативу и называли ее непродуманной, полагая, что она может обернуться хаосом для всего финансового сектора. Они опасаются, что предоставление заемщиками возможности выкупить долги по кредиту до их передачи коллекторам приведет к снижению платежной дисциплины, росту плохих долгов и дефолту. Напротив, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков позитивно оценил идею министерства и заявил, что депутаты, скорее всего, ее поддержат.

Поправки уничтожат принципы исполнения договора

Чиновники предлагают поставить заемщика в приоритетное положение при цессии. Идея похожа на преимущественное право покупки, которое имеют участники долевой собственности при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу. Но при отчуждении доли у покупателя отсутствует задолженность. Предлагаемые поправки уничтожат принципы исполнения договора. Ведь если должник обязан к определенному сроку вернуть кредит, но, выждав некоторое время, сможет выкупить долги за бесценок, у него не будет стимула исполнять договор.

Следует напомнить, что заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут объявить личное банкротство. В рамках процедуры банкротства суд должен установить, что долги по кредитам невозможно погасить, а заемщик при возникновении и исполнении обязательств действовал добросовестно. Только в этом случае он освобождается от обязательств перед кредиторами. Если же будет установлена недобросовестность должника, то долги не спишут. Но банкротство – дорогостоящая процедура, недоступная для большинства должников.

Законопроект об упрощенной процедуре банкротства

В конце августа стало известно, что Минэкономразвития разработало поправки в законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан. Если первоначально упрощенным режимом могли воспользоваться должники с долгами до 700 тысяч рублей, то теперь предложено расширить перечень ограничений. В частности, у должника не должно быть непогашенной судимости за умышленные преступления в сфере экономики, а также действующих административных наказаний за нарушения в сфере собственности или за фиктивное либо преднамеренное банкротство.

Помимо этого, в течение шести месяцев до подачи заявления о банкротстве должник не должен менять фамилию, имя или отчество, за исключением случаев вступления в брак (весьма странное требование, не имеющее отношение к долгам). Также банкрот в течение года до начала процедуры банкротства не может отчуждать безвозмездно свое имущество дороже 200 тысяч рублей и не продавать его на сумму более 2 млн рублей. То есть вместо мер, которые должны повысить доступность банкротства для малообеспеченных граждан, предлагаются дополнительные ограничения.

Процедура банкротства должна занимать два месяца

Поправки, в соответствии с которыми заемщики смогут выкупить долги, безусловно, понравятся должникам, так как они будут выкупать просроченную задолженность по более низким ценам, чем при уплате. Однако это может привести к злоупотреблениям со стороны граждан, которые начнут отказываться обслуживать свои кредиты в расчете, что выкупят их гораздо дешевле. При этом добросовестным заемщикам вряд ли поможет такая инициатива. Если у должника не было денег хотя бы на частичное обслуживание долга по кредиту, то где он возьмет деньги на его выкуп?

Главная причина, из-за которой граждане не обращаются в суд с заявлениями о банкротстве, – высокая стоимость банкротства, которая может достигать 300 тысяч рублей. Представляется, что когда сумма задолженности меньше 500 тысяч рублей, а имущество у должника отсутствует, такая процедура не должна стоить несколько десятков или сотен тысяч рублей. Вот над чем следовало бы подумать авторам законопроекта и найти способы снижения цены. Это помогло бы значительно большему количеству граждан, чем идея с выкупом долгов по кредитам.