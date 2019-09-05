В крупных российских городах общая доля погребений с помощью кремации растет, остается фактом

Кремация – альтернативный вид погребения, один из самых современных и экологически чистых. Но мнения по этому поводу разделяются: кто-то «за», кто-то категорически против. У каждого свои причины. Но факт, что в крупных российских городах общая доля погребений с помощью кремации растет, остается фактом. В чем заключается процесс кремации, как он влияет на экологию и почему люди боятся крематориев?

С экологической точки зрения

Традиционный в России тип захоронения – погребение в землю. К сожалению, уже давно города сталкиваются с тем, что кладбища колоссально растут. Расширение и поддержание их состояния сегодня большая проблема. Кроме этого, продукты разложения могут попадать в подземные воды, а затем и в каналы водоснабжения города. Обычное городское кладбище представляет собой экологическую опасность. Кремация может решать эти проблемы и практически не приносит ущерба экологии.



Кремация – процесс сжигания в специальной печи тела умершего человека. В некоторых культурах – это главный вид погребения. Возникновение таких похорон относят ко времени позднего неолита и ранней бронзы. Христиане верили в воскресение тела человека, поэтому сожжение было разрешено только в исключительных случаях, например, при эпидемиях.Сегодня у каждого своя причина на выбор кремации. Некоторые люди не хотят, чтобы их тело разлагалось в земле и его ели черви, другие считают, что кремация наиболее естественный вид захоронения, кроме того сама процедура менее эмоциональная. Четверть людей, выбирающих кремацию, смотрят на финансовую сторону процесса. Чаще всего, цена ниже, чем общая стоимость традиционного захоронения в землю. Но крематории предлагают большой выбор услуг разной ценовой политики, начиная от похоронной церемонии до выбора урны и места ее хранения. Это может существенно увеличить стоимость.Существенная часть верующих людей говорит о том, что нельзя кремировать тело. Православные считают, что этот процесс погребения – нетрадиционный для религии. Но прямого запрета, чтобы проводить церковные обряды в стенах крематория, нет. Священникам официально разрешено проводить отпевание и службы.После похорон родственники забирают прах, останки умершего человека, и принимают решение о том, как они будут храниться. Обычно для этого используют урны (пластиковые, стальные, деревянные, керамические, бронзовые). Урна может быть захоронена в землю в родственной могиле или на отдельно выделенном участке, причем размер участка нужен гораздо меньше, чем при обычном захоронении. Также урны помещают в нишу колумбария. Некоторые люди уносят прах с собой, оставляя в доме или рассеивая в месте, которое выбрал умерший.Кремация как вид погребения поспособствует тому, что городские земельные ресурсы используются рационально за счет сокращения участков, выделяемых для обычного захоронения. При хранении праха в колумбариях нет угрозы жизни и здоровью людей, экологическая обстановка не ухудшается. Кроме этого прах находится в безопасности в стенах крематория. Ведь нередко могилы на кладбищах страдают от вандалов, которые разрушают памятники, крадут цветы, ломают ограждения. На территории крематория, которая находится под охраной, такого быть не может.Еще немного об экологии. Кремацию проводят в специальных гробах из натурального дерева, фанеры или картона. Дело в том, что гробы, сделанные из ДСП, пластика или МДФ при сгорании негативно влияют на окружающую среду.Бывают несчастные случаи, произошедшие с человеком в другом городе или даже стране и повлекшие его смерть. В то время, когда родственники находятся в трауре и глубоком горе, им необходимо решить, как перевозить усопшего. Сделать это не просто в пределах страны, не говоря уже о другом государстве. Сложностей в авиа или иной перевозке урны с прахом, как правило, не возникает.Сегодня крематории предлагают человеку в соответствии с законодательством РФ выбрать, что будет с ним после смерти, реализовывая право на достойное погребение и его вид. О кремации говорится в законе «О погребении и похоронном деле».