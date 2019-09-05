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Готовивших массовое убийство в школе подростков задержали на Урале

17:00 05.09.2019 Фото: pixabay
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Бойню с применением оружия планировали из-за того, что одного из 16-летних пару месяцев назад избили школьники. Он решил отомстить на торжественной линейке 2 сентября.

Готовивших массовое убийство в школе подростков задержали на Урале
Два 16-летних подростка планировали устроить бойню в школе

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов подтвердил, что силовики пресекли планы двух 16-летних подростков совершить массовое убийство в одной из школ Кушвы 2 сентября. Об этом высокопоставленный чиновник написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые педагоги, родители! Сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва. Сейчас этим делом занимается следственный комитет, и какой-то особой информации у меня нет», — подчеркнул Биктуганов. Он также призвал родителей и педагогов как можно чаще общаться с ученикам в соцсетях, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее «URA.RU» сообщало, что силовики предотвратили в Кушве массовое убийство школьников, которое должно было состояться на линейке 2 сентября. Два 16-летних подростка планировали устроить бойню в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме. Они имели оружие и заранее готовились к нападению, в том числе изучали в интернете материалы по стрельбе в американской школе «Колумбайн».

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к убийству двух и более лиц». Ученики кушвинской школы №1 уже озвучили вероятную причину, побудившую подростков попытаться организовать теракт в учебном заведении. По их словам, одного из подростков сильно избили в школе несколько месяцев назад, и он решил всем отомстить.

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От редакции

Почему подростки жестокие?

Аноним, 05 сентября 2019 17:42
Какой-то особой информации нет. То есть вполне возможно, что вся подготовка заключалась, например, в поиске информации об этом Колумбайне. Если хотя бы этот поиск - правда.

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