Чиновники хотят следить за просмотрами в Сети: единую систему учета интернет-пользователей создают в России

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств. По их словам, чиновники уже консультировались по этому вопросу с несколькими крупнейшими медиакомпаниями – как телевизионными холдингами, которые все чаще распространяют свои сериалы и шоу в сети, так и с интернет-площадками. Сотрудники трех медиакомпаний на условиях анонимности подтвердили «Ведомостям», что участвовали в таких обсуждениях. Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей». В качестве аналогов они приводят систему измерений ТВ-аудитории, которой пользуются все российские телеканалы, и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС), в которую кинотеатры обязаны передавать данные по каждому киносеансу.

На ТВ как сами каналы, так и рекламодатели давно договорились пользоваться данными аналитической компании Mediascope (с 2016 г. контролируется государственным ВЦИОМом). Эта компания также считает пользователей рунета и аудиторию крупнейших площадок. Но при размещении баннеров и роликов в сети рекламодатели вынуждены чаще всего пользоваться данными самих площадок или специальных интернет-счетчиков, прежде всего счетчиками «Яндекса» и Google. Онлайн-площадки неохотно публикуют детальную информацию о своих пользователях, поскольку такие данные позволяют лучше таргетировать рекламу по интересам пользователей, их месту жительства, доходу и проч. Чем больше у онлайн-площадки собственных данных о потенциальном покупателе товара, тем дороже продавец этого товара готов заплатить за контакт с ним. Интернет-компании неохотно предоставляют третьим лицам доступ к данным еще и потому, что опасаются утечек персональной информации и недобросовестного ее использования.

Чиновников такая разрозненная информация об интернет-аудитории не устраивает по нескольким причинам, объясняют собеседники «Ведомостей». Универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента, уверен замминистра связи Алексей Волин: «Это необходимое условие развития индустрии». Рекламодатели страдают из-за того, что в интернете им приходится иметь дело с разрозненными данными, соглашается руководитель Роскомнадзора Александр Жаров: «И это непроверяемые, толком не аудируемые данные. Рекламодателям приходится верить на слово онлайн-площадкам, что они на самом деле открутили те самые купленные сотни тысяч показов баннера». Кроме того, данные по интернет-аудитории сейчас мало коррелируются с данными по телезрителям, что также препятствует развитию медиаиндустрии, добавляет Жаров.

Госсистема интернет-учета предназначена прежде всего для учета показов российского профессионального видеоконтента, т. е. в первую очередь сериалов и шоу отечественных телеканалов, сообщили несколько собеседников «Ведомостей». Одновременно Минкультуры уже разрабатывает систему учета онлайн-показов отечественных фильмов и, возможно, сериалов, а в Госдуму внесен проект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов. Обсуждение этих двух проектов и концепции интернет-учета происходит параллельно, следует из ответов собеседников «Ведомостей». Впрочем, Волин уверен, что единый счетчик должен не ограничиваться видео, а устанавливаться на любой сайт, который зарабатывает на рекламе или продаже контента.

Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика – мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения, рассказали два собеседника «Ведомостей». Федеральная налоговая служба заинтересована в сборе данных о рекламных доходах интернет-компаний, в том числе иностранных интернет-холдингов, знают они. Представитель службы не ответил на запрос «Ведомостей».

Наконец, сбор данных по интернет-аудитории призван решить управленческие задачи самого государства, которое хочет четко понимать, какой контент смотрят ее граждане в сети, какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение и т. д., знают собеседники «Ведомостей». Например, администрация президента пыталась собрать данные по онлайн-просмотрам прямой линии Владимира Путина в июне 2019 г., но толком оценить аудиторию не получилось, рассказали два источника «Ведомостей». Источник в администрации президента подтвердил важность сбора данных по интернет-пользователям, но конкретную историю с прямой линией назвал мифом.

Организацией сбора данных займется все та же Mediascope, уверены все собеседники «Ведомостей». Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев это не комментирует.

Создание системы интернет-учета повлечет массу технических и организационных сложностей, признают собеседники «Ведомостей». Прежде всего непонятно, как убедить крупнейшие интернет-компании, в том числе иностранные, установить себе такой счетчик, рассуждают они, угрожать им в случае неподчинения блокировкой было бы крайней глупостью. Возможно, вместо счетчика, т. е. софта, который устанавливается внутрь той или иной платформы, можно договориться с интернет-компаниями, что они самостоятельно будут поставлять необходимые данные той же Mediascope, полагает сотрудник крупной медиакомпании, такая схема несет меньше рисков для онлайн-площадок. Он и два других собеседника «Ведомостей» уверены, что в любом случае идея госсчетчика будет принята интернет-компаниями в штыки.

Если счетчик установят несколько крупнейших площадок, он станет таким же «золотым стандартом» индустрии, как сейчас данные Mediascope для ТВ, рассуждает Волин, тогда те площадки, которые от него откажутся, начнут терять рекламодателей. Вопрос достоверных данных по интернет-аудитории крайне актуален для рекламодателей, ведь их совокупные инвестиции в рунет уже превышают затраты на продвижение в телеэфире, соглашается исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

Представители «Яндекса» и Mail.ru Group от комментариев отказались.

Источник: vedomosti.ru