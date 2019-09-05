Впервые Кубок мэра по бильярду пройдет в Бердске 7 сентября

Игры стартуют в БК «Космос» в 11.00, а уже в 14.30 состоятся финальные встречи, после которой станет известно имя обладателя кубка.

Бильярду все возрасты покорны

7 сентября в БК «Космос» по адресу ул. Рогачева, 4А впервые состоится Кубок главы Бердска по русскому бильярду «Свободная пирамида»! Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в бердком отделе по делам молодежи.

— Игры стартуют в 11.00, а уже в 14.30 состоятся финальные встречи, после которой мы и узнаем имя обладателя кубка. Приглашаем всех поддержать участников и насладиться этой замечательной игрой, — рассказали в ОДМ.

Этот турнир станет традиционным и поспособствует еще большему развитию бильярдного спорта в Бердске.



Бильярдом могут заниматься все — от мала до велика. В городе в бильярде люди самого разного возраста. Спирину Александру Алексеевичу уже больше 80 лет, он не пропускает ни одного турнира. Подрастает и смена – 11-летний Никита Осипов играет наравне с взрослыми, является бронзовым призером чемпионата города Бердска и призером первенства Сибири.