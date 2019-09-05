Путин запускает ипотеку под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока

Президент подчеркнул, что Дальний Восток — это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить.

Дальний Восток — это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею введения льготной ипотеки на жилье в регионах Дальнего Востока по ставке 2% годовых.

«Прежде всего, нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами — руководителями регионов — обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме в четверг.

Президент подчеркнул, что Дальний Восток — это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить.

По словам Путина, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей федерального округа почти 1,5 млн — это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей.

«Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на пять лет», — сказал Путин.

При этом глава государства предупредил руководителей других регионов: «Мы не можем сделать этого по всей стране, это потеряет смысл, потому что цель этой меры — привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее».

Путин пояснил, что программа запускается на пять лет, потому что будет необходимо просчитать объемы финансирования и их источники на будущее.

Президент предложил распространить программу ипотечного кредитования на так называемый первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли так называемый «дальневосточный гектар».

«В качестве источника финансирования предлагаю использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока», — заявил Путин.

Источник: realty.interfax.ru