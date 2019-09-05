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Молодой учитель Бердска: Педагог — бесполое существо

18:00 05.09.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Для счастья учителю из школы №4 Даниле Носкову требуется минимум 50 тыс. рублей. Он считает, что на меньшее выжить невозможно.

Молодой учитель Бердска: Педагог бесполое существо
Данила Носков в свободное время катается на велосипеде, плавает, обожает путешествовать

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рассказывать о молодых учителях Бердска. Данила Носков около года работает учителем истории и обществознания в школе №4.

— Историю нужно знать, чтобы понимать, что происходит сейчас и будет в будущем, чтобы не совершать те же ошибки. Понять, почему происходят проблемы в стране. История многогранна. Кому-то интересны войны, кому- то победы, кому-то культуры, — убежден педагог.

В идеале в школе должны быть и мужчины, и женщины

В работе больше всего ему нравится общение с детьми.
— Некоторым кажется, что дети сейчас больше пьют или курят. Такое было всегда, и сейчас таких детей не больше и не меньше. А кто говорит такое, сами забыли, что были детьми. Если ходит в джинсах, не значит, что он плохой, главное, что у него в голове, — считает учитель.

По мнению преподавателя, в будущем планшеты заменят учебники и тетради. Смысла в записях нет. Зачем тратить деньги на бумагу, можно посмотреть, что делал несколько лет назад.

— Школа должна научить систематизировать знания. Она помогает понять, что тебе интересно, а это во многом зависит от мастерства учителя. Учитель — бесполое существо. В идеале в школе должны быть и мужчины, и женщины. Для мальчиков — авторитет мужчина, для девушек — женщина, — рассказал наш герой.

Запрещать сотовые телефоны на уроках Данила Игоревич не видит смысла:
— Нужно менять культуру. Если вы хотите, чтобы дети не жили в телефоне, сами поменьше зависайте в смартфоне. Придумайте дома интересный досуг с лего или настольными играми.

Посмотреть, как живут при загнивающем капитализме

Как говорили древние греки, чтобы быть гармоничным человеком, нужно внешне и внутренне стремится к идеалу. Без физической выносливости учителю не обойтись. 24-летний Данила в свободное время катается на велосипеде, плавает, обожает путешествовать. Мечтает объездить весь мир — каждый уголок земли:
— Я хотел бы побывать в Америке. Посмотреть, как живут при загнивающем капитализме.

Бердск горожанину нравится компактностью и отсутствием пробок.
— В нашем замечательном городе не хватает мест, куда бы ходила молодежь. Накануне Дня города желаю Бердску роста, развития, хороших дорог. Чтобы строили школы и не было по 10 смен, — пожелал педагог.

Счастье у молодого учителя в гармонии. Когда хватает денег и времени. Никуда не надо бежать и не хочется сидеть на месте. Для счастья ему требуется минимум 50 тыс. рублей. Он считает, что на меньшее выжить невозможно.

Автор видео Елена Белоусова

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