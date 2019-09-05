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Образование / Общество

Комикс нужен тем, кто плохо умеет читать

16:41 05.09.2019 Фото: pixabay
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Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса.

Комикс нужен тем, кто плохо умеет читать
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

Министр отметил, что комикс нужен тем, кто плохо умеет читать.
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса. Такое мнение высказал в среду в беседе с журналистами министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ.
«Наша задача — это стараться популярно объяснять исторические моменты, чтобы, с одной стороны, это соответствовало исторической правде, но, с другой стороны, чтобы это можно было понять и ребенку. Существует предубеждение, что популяризаторство — это нехорошо. < …> История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой», — сказал министр.

Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. «Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — высказал свою точку зрения Мединский

Он отметил, что сегодня большая роль в вопросе популяризации истории принадлежит зарубежному кинематографу, в том числе, Голливуду, и посетовал, что Россия отстает в данной теме. «Голливуд молодцы, они придумывают историю и рассказывают, погружают ее в мозг прямым уколом, у нас тоже так было в СССР, мы отстаем сейчас. Но нужно понимать, что история как наука довольно сильно оторвана от того, что сейчас преподается широким массам», — подчеркнул министр.

При этом, по словам Мединского, необходимо рассказывать как про исторические победы России, так и про поражения, объясняя, чем они были вызваны с точки зрения исторической науки. «Надо не стесняться рассказывать про победы, а, с другой стороны, рассказывать и про поражения, объясняя, почему это произошло, чтобы не наступать на грабли дважды», — заключил министр.

Источник: ТАСС

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