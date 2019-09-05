Он фотографировал для журналов и рекламных кампаний брендов многих супермоделей, среди которых Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Наталья Водянова.



Умер знаменитый фэшн фотограф Петер Линдберг Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Причина смерти не называется.

Широкую известность Линдбергу принесла работа в мире моды. Он фотографировал для журналов и рекламных кампаний брендов многих супермоделей, среди которых Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Наталья Водянова и другие.

Фотограф также участвовал в совместных проектах с модельерами Карлом Лагерфельдом и Джорджо Армани.

Источник: РИА Новости