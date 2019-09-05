Умер знаменитый фэшн-фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
Причина смерти не называется.
Широкую известность Линдбергу принесла работа в мире моды. Он фотографировал для журналов и рекламных кампаний брендов многих супермоделей, среди которых Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Наталья Водянова и другие.
Фотограф также участвовал в совместных проектах с модельерами Карлом Лагерфельдом и Джорджо Армани.
Источник: РИА Новости