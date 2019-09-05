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Общество / Стиль жизни

Умер знаменитый фэшн-фотограф Петер Линдберг

16:38 05.09.2019 Фото: © AP Photo / Martin Meissner
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Он фотографировал для журналов и рекламных кампаний брендов многих супермоделей, среди которых Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Наталья Водянова.

Умер знаменитый фэшн фотограф Петер Линдберг
Умер знаменитый фэшн фотограф Петер Линдберг
Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
Причина смерти не называется.

Широкую известность Линдбергу принесла работа в мире моды. Он фотографировал для журналов и рекламных кампаний брендов многих супермоделей, среди которых Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Наталья Водянова и другие.
Фотограф также участвовал в совместных проектах с модельерами Карлом Лагерфельдом и Джорджо Армани.

Источник: РИА Новости

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