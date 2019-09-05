Реновация: Однушка под снос в 33 квадрата стоит 4,3 млн рублей в Москве

Самая же дорогой вариант в доме реновации — в Мещанском районе Москвы. За четырехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров хозяева просят 25 млн рублей.

Названа стоимость самых дешевых квартир в домах под снос в Москве

Квартиры в домах, включенных в программу реновации, можно найти за 4,3 — 25 млн рублей. Однако основные предложения на рынке жилья сосредоточены в районе 5-8 млн рублей, сообщили в компании «МИЭЛЬ».

По словам риелторов, цены на квартиры в столичных домах под снос в основном зависят от района города, сроков сноса и общего состояния дома. Самое дешевое жилье можно отыскать в Царицыне — в пешей доступности от станции метро «Кантемировская». «Однушка» площадью 33 «квадрата» в пятиэтажном панельном доме обойдется в 4,3 млн рублей.

Самая же дорогой вариант в доме реновации — в Мещанском районе Москвы. За четырехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров хозяева просят 25 млн рублей. В ней — раздельный санузел и изолированные комнаты. В кирпичном доме, который расположен недалеко от станций метро «Сухаревская» и «Проспект Мира», сделан капремонт.

Источник: РГ