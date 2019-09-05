Часть из этих «отказников» ушли к частникам, некоторые владельцы загоняют свои машины в обычные автомастерские, которым они доверяют, избегая обращений в дилерские центры.

Все меньше автовладельцев ремонтируют машины у официальных дилеров

Падение уровня благосостояния среднего жителя России сказывается на всех сферах жизни и рынках товаров и услуг. Естественно, определенные процессы снижения уровня потребления эксперты наблюдают и в автобизнесе.

Так, волатильность курсов валют и ухудшение экономического климата вынудили очень многих граждан начать экономить на не самых очевидных тратах. Для кого-то в этот перечень вошли расходы на обслуживание автомобиля. Хотя порой и говорят, что хороший водитель на машине экономить не станет, в жизни все оказывается немного сложнее.

Как заметили аналитики рынка услуг автосервиса, часть потребителей отказалась от обращений в сервисные центры при официальных дилерах, даже если речь идет об обслуживании гарантийных автомобилей.

Если в прошлом году доля автовладельцев, которые доверяли ремонт своей машину официалу, доходила до 87 процентов, то в этом году показатель снизился до 83 процентов. Разница невелика, однако тенденция налицо, отмечают эксперты, занимающиеся анализом отзывов и результатов опросов автомобилистов.

Часть из этих «отказников» ушли к частникам, некоторые владельцы загоняют свои машины в обычные автомастерские, которым они доверяют, избегая обращений в дилерские центры. Но самое удивительное, что очень небольшая доля водителей и вовсе пытается чинить неисправности своими силами. Возможно, у них даже есть для этого необходимые знания и ресурсы. Но очевидно, что первая причина для этого — желание сэкономить. Ведь раньше они приезжали к «официалам», а теперь делать это перестали.

Как замечают наблюдатели, переход от обслуживания в дилерских центрах по истечении срока гарантии вполне объясним, нынешнее явление говорит о более серьезном перераспределении рынка услуг автосервиса. Как отмечают эксперты, дилеры пытаются отвечать на это более ответственным подходом к обслуживанию и подбору запчастей. А также проявляют гибкость в установлении цен как на работы, так и на предоставление материалов и деталей для сервиса.

Такая тактика дает определенные результаты. Доля тех, кто берет у официальных компаний полный пакет (работы и расходники) выросла почти до 70%, тогда как раньше часть из них приезжала со своими запчастями. Например, многие стали опасаться брать жидкости и масла на стороне из-за участившихся случаев появления на рынке контрафактной продукции. И все же очевидно, что финансовые затруднения, которые испытывает значительная часть автовладельев, еще окажут серьезное влияние на рынок услуг СТО. А участникам этого рынка придется реагировать на новые запросы потребителей.

Источник: car.ru