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Nissan не пропустил: в ДТП пострадала пассажирка Honda с автоледи за рулем в Бердске

19:23 04.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Алены Романцовой
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Авария произошла на перекрестке улиц Суворова и К. Маркса. «Хонда» двигалась по главной дороге, но водитель «Ниссана» не предоставил ей преимущество.

Nissan не пропустил: в ДТП пострадала пассажирка Honda с автоледи за рулем в Бердске
Обе машины получили повреждения в ДТП на перекрестке в Бердске

Вечером 4 сентября произошло ДТП на пересечении улиц К. Маркса и Суворова в Бердске. Столкнулись черный «Ниссан» и красная «Хонда» рядом с бердской автошколой. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, «Ниссан», выезжая на главную дорогу по К. Маркса со стороны ТЦ «Астор», не пропустил «Хонду» с автоледи за рулем, ехавшую в направлении Микрорайона.

От удара красную иномарку развернуло, у нее отлетел бампер. У «Ниссана» помят левый бок.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, в ДТП пострадала пожилая пассажирка «Хонды», сидевшая рядом с водителем. Она ударилась головой. Пострадавшую «скорая» увезла в больницу.

Nissan не пропустил: в ДТП пострадала пассажирка Honda с автоледи за рулем в Бердске

Nissan не пропустил: в ДТП пострадала пассажирка Honda с автоледи за рулем в Бердске

Nissan не пропустил: в ДТП пострадала пассажирка Honda с автоледи за рулем в Бердске

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От редакции

Невежливый "Ниссан"?

Новый мэр, 04 сентября 2019 20:08
Просто хам ниссан

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