Nissan не пропустил: в ДТП пострадала пассажирка Honda с автоледи за рулем в Бердске

Вечером 4 сентября произошло ДТП на пересечении улиц К. Маркса и Суворова в Бердске. Столкнулись черный «Ниссан» и красная «Хонда» рядом с бердской автошколой. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
По предварительной информации, «Ниссан», выезжая на главную дорогу по К. Маркса со стороны ТЦ «Астор», не пропустил «Хонду» с автоледи за рулем, ехавшую в направлении Микрорайона.
От удара красную иномарку развернуло, у нее отлетел бампер. У «Ниссана» помят левый бок.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, в ДТП пострадала пожилая пассажирка «Хонды», сидевшая рядом с водителем. Она ударилась головой. Пострадавшую «скорая» увезла в больницу.