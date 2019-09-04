Nissan не пропустил: в ДТП пострадала пассажирка Honda с автоледи за рулем в Бердске

Авария произошла на перекрестке улиц Суворова и К. Маркса. «Хонда» двигалась по главной дороге, но водитель «Ниссана» не предоставил ей преимущество.

Обе машины получили повреждения в ДТП на перекрестке в Бердске

Вечером 4 сентября произошло ДТП на пересечении улиц К. Маркса и Суворова в Бердске. Столкнулись черный «Ниссан» и красная «Хонда» рядом с бердской автошколой. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, «Ниссан», выезжая на главную дорогу по К. Маркса со стороны ТЦ «Астор», не пропустил «Хонду» с автоледи за рулем, ехавшую в направлении Микрорайона.

От удара красную иномарку развернуло, у нее отлетел бампер. У «Ниссана» помят левый бок.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, в ДТП пострадала пожилая пассажирка «Хонды», сидевшая рядом с водителем. Она ударилась головой. Пострадавшую «скорая» увезла в больницу.