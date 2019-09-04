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Сгнивший пожарный водовод мешает закопать огромный провал после ликвидации ЧС у ТЦ «Орбита» в Бердске

18:30 04.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Благоустройство в микрорайоне Космическом восстановят после ремонта сетей пожарного водовода, идущего к торговому центру. Масштабную коммунальную аварию на канализационном коллекторе полностью устранили.

Сгнивший пожарный водовод мешает закопать огромный провал после ликвидации ЧС у ТЦ Орбита в Бердске
Коммунальный провал у ТЦ «Орбита»

После ликвидации коммунальной аварии у ТЦ «Орбита» в Бердске, признанной чрезвычайной ситуацией, сотрудникам муниципального Комбината бытовых услуг снова пришлось вернуться к злополучной яме. На этот раз не по поводу канализационных сетей, а в связи с аварийным пожарным водопроводом. Об этом сегодня, 4 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 15 августа коммунальщики меняли 70 метров трубы на фекальном провале у ТЦ «Орбита». В конце июня здесь прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу. Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивал стоки в соседний колодец.

Компания ООО «Строй Монтаж Коммуникация» закончила работы. Но в начале августа вновь возникли проблемы. Поэтому, по словам Алексеенко, КБУ не засыпает яму и не приступает к восстановлению благоустройства в микрорайоне Космическом.

— Была авария на межквартальном канализационном коллекторе. Эта авария на сегодняшний день устранена. Канализационный коллектор работает в штатном режиме. При восстановлении благоустройства выскочил следующий факт: пожарный водовод, который идет на «Орбиту», имеет аварийное состояние. Поэтому принято решение пока не восстанавливать благоустройство, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко.

Оперативности мешает принадлежность водовода. По словам Александра Алексеевича, он не принадлежит КБУ, «Орбита» тоже от него открещивается. Но тем не менее КБУ принял решение самостоятельно чинить пожарный водовод.

— Планировали начать работы сегодня. Но случилась авария по воде в СНТ «Ягодка». Дачникам воду восстановим. и завтра (5 сентября — прим. ред.) выходим на ремонт пожарного водовода. После того, как он будет восстановлен, начнется работа по благоустройству. Сейчас будем добираться до водовода, — подчеркнул Алексеенко.

По его словам, сейчас провал у «Орбиты» засыпан песком. Впоследствии его закроют глиной и щебнем.

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От редакции

В Бердске все сети сгнили?

Новый мэр, 04 сентября 2019 20:10
Т.е в следующем году закопают

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