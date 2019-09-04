Родила в супермаркете и выбросила живого младенца продавщица в Татарстане

Плачущего ребенка нашли в пакете у магазина. 36-летняя продавщица пыталась скрыть свою беременность от окружающих. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного».

Мальчика родила 36-летняя продавщица этого супермаркета

Неожиданную находку сделал директор магазина в селе Черемшан Черемшанского района республики. Рядом со зданием супермаркета он нашел пакет, в котором плакал новорожденный мальчик. На ребенке не было никаких одежд и пеленок, его тело было холодным.

Пока к магазину спешили вызванные полицейские и медики, как сообщил собственный источник, сотрудники магазина перерезали пуповину малышу и поставили скобу, чтобы остановить кровотечение. «Скорая» забрала младенца в Альметьевскую больницу.

Полицейские приступили к поиску женщины, которая родила малыша и попыталась так от него избавиться. СУ СКР Татарстана по факту обнаружение младенца возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного».

Оказалось, что мальчика родила 36-летняя продавщица этого супермаркета. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Очевидцы рассказали «КП-Казань», что женщина скрывала свою беременность.

Источник: kazan.kp.ru