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Президент США поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

17:00 04.09.2019 Фото: pixabay
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Вместо Трампа, решившего остаться в США из-за урагана «Дориан» и отправившегося на игру в гольф, в Варшаву прибыл вице-президент Майк Пенс. Пользователи заметили, что иногда теряют дар речи от странных заявлений американского лидера.

Президент США поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Вместо Трампа, решившего остаться в США из-за урагана «Дориан» и отправившегося на игру в гольф, в Польшу прибыл вице-президент Майк Пенс

В то время как поляки скорбят, вспоминая вторжение нацистской Германии, президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву, а теперь поздравил Польшу с этом мрачной датой, пишет Newsweek.

Мероприятия, посвященные началу Второй мировой, проходят в Варшаве с 1 сентября. Вместо Трампа, решившего остаться в США из-за урагана «Дориан» и отправившегося на игру в гольф, в Польшу прибыл вице-президент Майк Пенс. Его визит Трамп назвал «отличным посланием».

«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. Мы любим наших польских друзей», — сказал Трамп.

Комментируя слова президента, некоторые пользователи заметили, что иногда теряют дар речи от странных заявлений Трампа.

Источник: Известия

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От редакции

Трамп глуп или невнимателен?

Аноним, 04 сентября 2019 18:32
Нет,ему просто пофиг.
Фиолетовый, 04 сентября 2019 19:40
По итогам войны Польша получила наибольшие территориальные приобретения в Европе. Так что не всё так однозначно
Аноним, 04 сентября 2019 22:19
Этот хрен с деменцией может
отдать приказ на ядерную бомбардировку любой территории Земли.

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