Президент США поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

В то время как поляки скорбят, вспоминая вторжение нацистской Германии, президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву, а теперь поздравил Польшу с этом мрачной датой, пишет Newsweek.

Мероприятия, посвященные началу Второй мировой, проходят в Варшаве с 1 сентября. Вместо Трампа, решившего остаться в США из-за урагана «Дориан» и отправившегося на игру в гольф, в Польшу прибыл вице-президент Майк Пенс. Его визит Трамп назвал «отличным посланием».

«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. Мы любим наших польских друзей», — сказал Трамп.

Trump makes mouth noises about gun violence: «Well, we’re looking at a lot of different things, we’re looking at a lot of different bills, ideas, concepts. It’s been going on for a long time.»

He then admits background checks aren’t enough but says «it’s a mental problem.» pic.twitter.com/LBpvDBHmur

— Aaron Rupar (@atrupar) 2 сентября 2019 г.