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Авиакатастрофа: Погибли два пилота рухнувшего Су-25 на Ставрополье

17:15 04.09.2019 Фото: aviarf.ru|
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Их тела пока не нашли. Они могут находиться в кабине упавшего штурмовика. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности.

Авиакатастрофа: Погибли два пилота рухнувшего Су 25 на Ставрополье
Су-25

Тела пилотов разбившегося в Ставропольском крае самолета Су-25УБ Минобороны России пока не найдены, скорее всего, они находятся в кабине воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено.

«По состоянию на 06.00 среды судьба экипажа штурмовика Су-25 остается неизвестной», — сказал собеседник агентства.

По его словам, скорее всего, оба пилота погибли, а тела их находятся в самолете. Он уточнил, что Су-25 «зарыт» в землю наполовину. Работы по извлечению самолета из земли начнутся сразу после прибытия на место происшествия комиссии.

По уточненным данным, штурмовик Су-25 потерпел крушение в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. К работам на месте падения воздушного судна привлечены 44 человека и 14 единиц техники.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Военные знают, на что идут?

Аноним, 04 сентября 2019 20:00
Это намек на наш аэродром с древними самолетами, вертолетами?
Гость, 04 сентября 2019 20:17
Летают. Тренируются. Бывает. Прискорбный случай, но ЛП случаются.

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