# В каком возрасте можно начать изучение иностранного языка?

В нашей школе мы обучаем детей с 4-5-летнего возраста.

Исходя из нашего многолетнего опыта, позитивное отношение к изучению английского языка складывается в раннем возрасте, когда дети много играют на занятиях. Поэтому, совет - не ждите, когда у ребенка начнутся проблемы с английским в школе, начинайте учить английский в дошкольном возрасте или первом классе.

Чем раньше ребенок начнет заниматься английским языком, тем больше шансов, что к 8-9 классу он научится свободно выражать свои мысли и понимать иноязычную речь.



# Что выбрать - занятия в группе или индивидуально?

Это зависит от особенностей ребенка и его возраста.

Младшим школьникам и дошкольникам мы рекомендуем занятия только в группе, так как изучение языка через игры, в том числе подвижные, - увлекательное занятие.



# Многие языковые курсы обещают, что ребенок заговорит по-английски уже после первого занятия. Правда ли это?

Когда родителям обещают очень быстрые результаты, следует помнить, что изучение любого языка - родного или иностранного -это долгий и трудоемкий процесс.

Несомненно, ребенок учится говорить уже с первого занятия, используя речевой материал, пройденный на уроке.

Под владением языком мы подразумеваем свободное выражение своих мыслей на любую тему без предварительной подготовки, умение понимать беглую иноязычную речь и вести беседу. Также важными компонентами являются понимание прочитанного текста, владение разнообразной лексикой и умение выразить свою точку зрения в письменном виде.

Как правило, если ребенок начинает изучать английский в 6-7 лет и ответственно относится к учебе, к 8-9 классу он уже хорошо говорит по-английски.

Многое зависит от серьезного отношения к образованию в семье. Если родители считают, что «Английский язык»- это просто кружок, который необязательно регулярно посещать, а домашние задания и требовательный педагог за «наши собственные деньги»- это уже слишком, то и результат будет соответствующий.



# Обучение ребенка- дорогое удовольствие

К сожалению, многие родителя в поисках подходящих курсов английского языка выбирают те, что подешевле, искренне полагая, что нет смысла переплачивать. Здесь только хочется напомнить старую мудрость про скупого, который платит дважды.

Мы, как педагоги, можем лишь впоследствии сожалеть об упущенной возможности для ребенка и потерянном времени, т.к. очень трудно исправлять произношение семиклассников, неправильно поставленное в раннем возрасте, или тренировать восприятие иноязычной речи на слух в 9-м классе, когда эту работу надо было начинать еще в начальной школе.

