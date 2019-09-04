Приглашаем Вашего ребенка
в удивительный мир иностранных языков
в удивительный мир иностранных языков
Английский язык нужен и детям, и взрослым, но как выбрать программу, школу, преподавателя? В языковой школе
«Терра Лингва» ответят на все ваши вопросы
«Терра Лингва» ответят на все ваши вопросы
# В каком возрасте можно начать изучение иностранного языка?
В нашей школе мы обучаем детей с 4-5-летнего возраста.
Исходя из нашего многолетнего опыта, позитивное отношение к изучению английского языка складывается в раннем возрасте, когда дети много играют на занятиях. Поэтому, совет - не ждите, когда у ребенка начнутся проблемы с английским в школе, начинайте учить английский в дошкольном возрасте или первом классе.
Чем раньше ребенок начнет заниматься английским языком, тем больше шансов, что к 8-9 классу он научится свободно выражать свои мысли и понимать иноязычную речь.
# Что выбрать - занятия в группе или индивидуально?
Это зависит от особенностей ребенка и его возраста.
Младшим школьникам и дошкольникам мы рекомендуем занятия только в группе, так как изучение языка через игры, в том числе подвижные, - увлекательное занятие.
# Многие языковые курсы обещают, что ребенок заговорит по-английски уже после первого занятия. Правда ли это?
Когда родителям обещают очень быстрые результаты, следует помнить, что изучение любого языка - родного или иностранного -это долгий и трудоемкий процесс.
Несомненно, ребенок учится говорить уже с первого занятия, используя речевой материал, пройденный на уроке.
Под владением языком мы подразумеваем свободное выражение своих мыслей на любую тему без предварительной подготовки, умение понимать беглую иноязычную речь и вести беседу. Также важными компонентами являются понимание прочитанного текста, владение разнообразной лексикой и умение выразить свою точку зрения в письменном виде.
Как правило, если ребенок начинает изучать английский в 6-7 лет и ответственно относится к учебе, к 8-9 классу он уже хорошо говорит по-английски.
Многое зависит от серьезного отношения к образованию в семье. Если родители считают, что «Английский язык»- это просто кружок, который необязательно регулярно посещать, а домашние задания и требовательный педагог за «наши собственные деньги»- это уже слишком, то и результат будет соответствующий.
# Обучение ребенка- дорогое удовольствие
К сожалению, многие родителя в поисках подходящих курсов английского языка выбирают те, что подешевле, искренне полагая, что нет смысла переплачивать. Здесь только хочется напомнить старую мудрость про скупого, который платит дважды.
Мы, как педагоги, можем лишь впоследствии сожалеть об упущенной возможности для ребенка и потерянном времени, т.к. очень трудно исправлять произношение семиклассников, неправильно поставленное в раннем возрасте, или тренировать восприятие иноязычной речи на слух в 9-м классе, когда эту работу надо было начинать еще в начальной школе.
В нашей школе мы обучаем детей с 4-5-летнего возраста.
Исходя из нашего многолетнего опыта, позитивное отношение к изучению английского языка складывается в раннем возрасте, когда дети много играют на занятиях. Поэтому, совет - не ждите, когда у ребенка начнутся проблемы с английским в школе, начинайте учить английский в дошкольном возрасте или первом классе.
Чем раньше ребенок начнет заниматься английским языком, тем больше шансов, что к 8-9 классу он научится свободно выражать свои мысли и понимать иноязычную речь.
# Что выбрать - занятия в группе или индивидуально?
Это зависит от особенностей ребенка и его возраста.
Младшим школьникам и дошкольникам мы рекомендуем занятия только в группе, так как изучение языка через игры, в том числе подвижные, - увлекательное занятие.
# Многие языковые курсы обещают, что ребенок заговорит по-английски уже после первого занятия. Правда ли это?
Когда родителям обещают очень быстрые результаты, следует помнить, что изучение любого языка - родного или иностранного -это долгий и трудоемкий процесс.
Несомненно, ребенок учится говорить уже с первого занятия, используя речевой материал, пройденный на уроке.
Под владением языком мы подразумеваем свободное выражение своих мыслей на любую тему без предварительной подготовки, умение понимать беглую иноязычную речь и вести беседу. Также важными компонентами являются понимание прочитанного текста, владение разнообразной лексикой и умение выразить свою точку зрения в письменном виде.
Как правило, если ребенок начинает изучать английский в 6-7 лет и ответственно относится к учебе, к 8-9 классу он уже хорошо говорит по-английски.
Многое зависит от серьезного отношения к образованию в семье. Если родители считают, что «Английский язык»- это просто кружок, который необязательно регулярно посещать, а домашние задания и требовательный педагог за «наши собственные деньги»- это уже слишком, то и результат будет соответствующий.
# Обучение ребенка- дорогое удовольствие
К сожалению, многие родителя в поисках подходящих курсов английского языка выбирают те, что подешевле, искренне полагая, что нет смысла переплачивать. Здесь только хочется напомнить старую мудрость про скупого, который платит дважды.
Мы, как педагоги, можем лишь впоследствии сожалеть об упущенной возможности для ребенка и потерянном времени, т.к. очень трудно исправлять произношение семиклассников, неправильно поставленное в раннем возрасте, или тренировать восприятие иноязычной речи на слух в 9-м классе, когда эту работу надо было начинать еще в начальной школе.
# Что отличает школу иностранных языков «Терра Лингва» от многочисленных языковых курсов, клубов?
Наши ученики и родители назвали несколько причин, по которым бердчане выбирают школу «Терра Лингва»:
• Качество и стабильность – залог успешного образования!
Школа иностранных языков «Терра Лингва» основана в 1998, качество оказываемых образовательных услуг проверено временем.
Наши выпускники работают в разных сферах - в школах, университетах и исследовательских институтах, модельном бизнесе и в международных IT- компаниях. География рабочих мест- от Бердска и Новосибирска до Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка и Торонто. Для многих из них английский язык стал неотъемлемой частью жизни. Они очень признательны своим педагогам за знания, полученные в школе «Терра Лингва». Некоторые уже привели в любимую школу своих собственных детей.
• Документ о дополнительном образовании выпускникам
Школа «Терра Лингва» является единственной в нашем городе языковой школой, обладающей правом выдачи итогового документа по окончании обучения.
• Возможность получить налоговый вычет за образование
У родителей есть возможность вернуть 13% от суммы, уплаченной за обучение в школе «Терра Лингва».
• Высокий профессионализм педагогов школы «Терра Лингва»
Высшее педагогическое образование- обязательное требование для трудоустройства в нашу школу.
Наши преподаватели прошли обучение или стажировки в Великобритании, США и Китае, имеют большой опыт работы в международных языковых лагерях, постоянно повышают свой профессиональный уровень и активно участвуют в международных конференциях и культурно-образовательных проектах.
• Отличные результаты наших выпускников
Высокие баллы ЕГЭ радуют не только учащихся и учителей, но и родителей - у ребят возрастают шансы получить высшее образование на бюджетной (бесплатной) основе. В 2019 году три выпускника школы «Терра Лингва» получили 93 балла по английскому языку, средний балл по школе в этом году- 88.
• Достижения наших учеников, выпускников и преподавателей
«Терра Лингва» гордится своими обучающимися и выпускниками.
В копилке успеха наших учеников- победы и призовые места в областной научно-практической конференции, международных конкурсах, Всероссийской и Евразийской лингвистической олимпиадах школьников.
Шесть человек были награждены бесплатными поездками в летние лагеря в США и Хорватию, двое прошли обучение в заокеанских университетах. Выпускники успешно работали в США по международным студенческим программам, а четыре учителя нашей школы выиграли главный приз в международном конкурсе- стажировку в англоязычных странах.
• Уровни от начального до профессионального
В школе «Терра Лингва» есть группы для начинающих и для тех, кто свободно говорит по-английски. Группы формируются с учетом возраста и уровня знаний.
• Индивидуальный подход в обучении
Многоуровневое обучение в школе позволяет правильно подобрать программу в соответствии с уровнем знаний, природными способностями и индивидуальными особенностями ребенка. Например, восьмиклассник, свободно говорящий по-английски, никогда не окажется в одной группе со своим сверстником, который не умеет читать.
• Школа рядом с домом!
Школа «Терра Лингва» проводит занятия в разных районах города. Учебные классы оснащены современным оборудованием, включая компьютеры и интерактивные доски. Занятия проводятся в течение недели и работает школа выходного дня.
Наши ученики и родители назвали несколько причин, по которым бердчане выбирают школу «Терра Лингва»:
• Качество и стабильность – залог успешного образования!
Школа иностранных языков «Терра Лингва» основана в 1998, качество оказываемых образовательных услуг проверено временем.
Наши выпускники работают в разных сферах - в школах, университетах и исследовательских институтах, модельном бизнесе и в международных IT- компаниях. География рабочих мест- от Бердска и Новосибирска до Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка и Торонто. Для многих из них английский язык стал неотъемлемой частью жизни. Они очень признательны своим педагогам за знания, полученные в школе «Терра Лингва». Некоторые уже привели в любимую школу своих собственных детей.
• Документ о дополнительном образовании выпускникам
Школа «Терра Лингва» является единственной в нашем городе языковой школой, обладающей правом выдачи итогового документа по окончании обучения.
• Возможность получить налоговый вычет за образование
У родителей есть возможность вернуть 13% от суммы, уплаченной за обучение в школе «Терра Лингва».
• Высокий профессионализм педагогов школы «Терра Лингва»
Высшее педагогическое образование- обязательное требование для трудоустройства в нашу школу.
Наши преподаватели прошли обучение или стажировки в Великобритании, США и Китае, имеют большой опыт работы в международных языковых лагерях, постоянно повышают свой профессиональный уровень и активно участвуют в международных конференциях и культурно-образовательных проектах.
• Отличные результаты наших выпускников
Высокие баллы ЕГЭ радуют не только учащихся и учителей, но и родителей - у ребят возрастают шансы получить высшее образование на бюджетной (бесплатной) основе. В 2019 году три выпускника школы «Терра Лингва» получили 93 балла по английскому языку, средний балл по школе в этом году- 88.
• Достижения наших учеников, выпускников и преподавателей
«Терра Лингва» гордится своими обучающимися и выпускниками.
В копилке успеха наших учеников- победы и призовые места в областной научно-практической конференции, международных конкурсах, Всероссийской и Евразийской лингвистической олимпиадах школьников.
Шесть человек были награждены бесплатными поездками в летние лагеря в США и Хорватию, двое прошли обучение в заокеанских университетах. Выпускники успешно работали в США по международным студенческим программам, а четыре учителя нашей школы выиграли главный приз в международном конкурсе- стажировку в англоязычных странах.
• Уровни от начального до профессионального
В школе «Терра Лингва» есть группы для начинающих и для тех, кто свободно говорит по-английски. Группы формируются с учетом возраста и уровня знаний.
• Индивидуальный подход в обучении
Многоуровневое обучение в школе позволяет правильно подобрать программу в соответствии с уровнем знаний, природными способностями и индивидуальными особенностями ребенка. Например, восьмиклассник, свободно говорящий по-английски, никогда не окажется в одной группе со своим сверстником, который не умеет читать.
• Школа рядом с домом!
Школа «Терра Лингва» проводит занятия в разных районах города. Учебные классы оснащены современным оборудованием, включая компьютеры и интерактивные доски. Занятия проводятся в течение недели и работает школа выходного дня.
Вы можете выбрать удобную учебную площадку:
- ул. К.Маркса, 41
- ул. Ленина, 126
- ул. Ленина, 104 (лицей №7)
- ул. Первомайская, 19а
- ул. Лунная, 11
- ул. Красная Сибирь, 103
- ул. К.Маркса, 41
- ул. Ленина, 126
- ул. Ленина, 104 (лицей №7)
- ул. Первомайская, 19а
- ул. Лунная, 11
- ул. Красная Сибирь, 103
• Клубы английского языка помогают научиться читать (Fun Reading Club), разобраться в грамматике (Grammar Club) и выполнить трудное домашнее задание (Homework Club).
• Летние программы включают языковые лагеря с иностранными преподавателями и студентами, интенсивы, помогают подтянуть английский и дают возможность пройти уровень всего за три месяца.
• Два языка в одной школе
Если вы предполагаете, что в будущем жизнь и работа будут ориентированы на восток, можно заняться китайским языком. Наш преподаватель проходил обучение в Китае, поэтому ему можно смело доверить своего ребенка.
Дополнительные программы в школе «Терра Лингва»:
• Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ (разные предметы)
Важный момент: даже если Ваш ребенок в школе учится на отлично, это не гарантия того, что он/она легко поступит на бесплатное обучение в ВУЗ- при сдаче ЕГЭ в 11 классе школьной «пятерке» соответствуют баллы от 75 до 100. Соответственно, те дети, которые занимаются дополнительно, имеют больше шансов при поступлении.
Как правило, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ ведется в 9 или 11 классе, но практика показывает, что лучше начинать заниматься подготовкой к итоговым выпускным экзаменам заблаговременно, уже в 10 классе.
• Клуб «Пиши-читай-ка!» для дошкольников
Занятия для детей 5-6 лет проводятся два раза в неделю вечерами или по субботам и включают развитие речи, основы математики, подготовку руки к письму и английский язык.
• Психолог, логопед
• Летние программы включают языковые лагеря с иностранными преподавателями и студентами, интенсивы, помогают подтянуть английский и дают возможность пройти уровень всего за три месяца.
• Два языка в одной школе
Если вы предполагаете, что в будущем жизнь и работа будут ориентированы на восток, можно заняться китайским языком. Наш преподаватель проходил обучение в Китае, поэтому ему можно смело доверить своего ребенка.
Дополнительные программы в школе «Терра Лингва»:
• Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ (разные предметы)
Важный момент: даже если Ваш ребенок в школе учится на отлично, это не гарантия того, что он/она легко поступит на бесплатное обучение в ВУЗ- при сдаче ЕГЭ в 11 классе школьной «пятерке» соответствуют баллы от 75 до 100. Соответственно, те дети, которые занимаются дополнительно, имеют больше шансов при поступлении.
Как правило, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ ведется в 9 или 11 классе, но практика показывает, что лучше начинать заниматься подготовкой к итоговым выпускным экзаменам заблаговременно, уже в 10 классе.
• Клуб «Пиши-читай-ка!» для дошкольников
Занятия для детей 5-6 лет проводятся два раза в неделю вечерами или по субботам и включают развитие речи, основы математики, подготовку руки к письму и английский язык.
• Психолог, логопед
ЧУДО «Терра Лингва»
Центральный офис: г. Бердск, ул. К. Маркса, 41
(при заключении договора при себе иметь паспорт)
8 952 929 8991, 8 993 025 8825
www.terralingua.ru
Лицензия № 10261 от 18 апреля 2017г. На правах рекламы.
(при заключении договора при себе иметь паспорт)
8 952 929 8991, 8 993 025 8825
www.terralingua.ru
Лицензия № 10261 от 18 апреля 2017г. На правах рекламы.