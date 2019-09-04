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Обвинили СССР в порабощении Европы накануне выставки об освобождении от фашизма власти Болгарии

19:00 04.09.2019 Фото: pixabay
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Выставка не имеет ничего общего с «сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом», отметили в российском диппредставительстве.

Обвинили СССР в порабощении Европы накануне выставки об освобождении от фашизма власти Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии лишь 9 сентября.

«Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую мы 9 сентября представим на площадке нашего культурно-информационного центра, направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из них были ранее неизвестны или недавно рассекречены. Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — отмечает российское диппредставительство.

Во вторник МИД Болгарии выступил с официальным заявлением в связи с проведением в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на то, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства.

Источник: ТАСС

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От редакции

Болгары тоже тяготятся советским прошлым?

Поросёнок Пётр, 04 сентября 2019 19:21
«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на то, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах»"
И что тут не так? Что не понравилось российскому посольству? Правда глаза режет? Постимперский синдром дело крайне контрпродуктивное, давно пора от него избавляться.
Гость, 04 сентября 2019 20:15
Чем такие "братушки", лучше с турками дружить!
Поросёнок Пётр, 04 сентября 2019 20:44
Кстати, если кому интересно, как топорно работает кремлёвская пропаганда, можно посмотреть, как эту новость преподал пропагандистский канал Раша Тудей. https://russian.rt.com/world/news/664926-bolgariya-sssr-evropa
Для тех, кому лень ходить по ссылкам, они вычеркнули из заявления фразу "Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе" Всего лишь маленькое опущение и новость приобретает совсем иной настрой, способный вызвать определённые, нужные пропагандистам эмоции. И так у них подаются абсолютно все новости.
Поросёнок Пётр, 04 сентября 2019 21:00
Да, ниже подписано, что "Отмечается, что МИД Болгарии не отрицает вклад СССР в разгром нацизма".
Но, нужные первоначальные эмоции вырванной из общего контекста фразы уже получены и 90% читающих, этого уже не заметят.
Аноним, 04 сентября 2019 22:34
В Болгарии тоже свиньи есть. Наверно дело в этом.
Аноним, 04 сентября 2019 22:37
заголовок надо было такой сделать: "минутка деградации"

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