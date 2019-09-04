Обвинили СССР в порабощении Европы накануне выставки об освобождении от фашизма власти Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии лишь 9 сентября.
«Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую мы 9 сентября представим на площадке нашего культурно-информационного центра, направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из них были ранее неизвестны или недавно рассекречены. Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — отмечает российское диппредставительство.
Во вторник МИД Болгарии выступил с официальным заявлением в связи с проведением в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.
«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на то, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства.
Источник: ТАСС
И что тут не так? Что не понравилось российскому посольству? Правда глаза режет? Постимперский синдром дело крайне контрпродуктивное, давно пора от него избавляться.
Для тех, кому лень ходить по ссылкам, они вычеркнули из заявления фразу "Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе" Всего лишь маленькое опущение и новость приобретает совсем иной настрой, способный вызвать определённые, нужные пропагандистам эмоции. И так у них подаются абсолютно все новости.
Но, нужные первоначальные эмоции вырванной из общего контекста фразы уже получены и 90% читающих, этого уже не заметят.