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Всю ночь тушили несколько горевших домов в плотной частной застройке Новосибирска

18:15 04.09.2019 Фото: 54.mchs.gov.ru
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Крупное возгорание удалось ликвидировать при помощи пожарных стволов повышенной мощности и поливомоечных машин. Из домов самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них двое детей. Пострадавших нет.

Всю ночь тушили несколько горевших домов в плотной частной застройке Новосибирска
Крупное возгорание в частном секторе Новосибирска удалось ликвидировать

Пожарно-спасательные подразделения практически всю ночь ликвидировали крупный пожар в частном секторе Октябрьского района Новосибирска.Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Распространению огня, который охватил кровли трех частных домов и придомового строения, способствовала плотная застройка. В первые минуты к месту вызова стянули силы МЧС России по повышенному номеру сложности: работали 30 человек личного состава и 8 единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило 3 сентября в 23:00. Через пять минут прибыли пожарные расчеты. Им потребовалось около часа интенсивной работы, чтобы локализовать пожар на площади 218 квадратных метров. Из домов самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них двое детей. Пострадавших нет.

Для тушения и отсечения огня от соседних построек одновременно задействовали 8 пожарных стволов, в том числе применяли 5 пожарных столов повышенной мощности, каждый из которых во время работы подавал к очагу до 8 литров в секунду. Воду также подвозили дополнительно привлеченные две поливомоечные машины.

Проливка и разбор конструкций продолжались до раннего утра – 4 сентября в 04.25  пожарные расчеты завершили все работы. Причина пожара устанавливается.

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