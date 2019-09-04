Пьяный садист зверски избитую и задушенную собаку бросил в лифте в Новосибирске

Пса он безвозмездно приобрел по объявлению. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, совершенного с применением садистских методов передают в суд.

Мужчина с применением садистских методов нанес животному телесные повреждения с целью причинения ему боли и страданий

Старшим следователем 8 отдела Следственного управления УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, совершенного с применением садистских методов.

Предварительным следствием установлено, что 24 апреля 2019 года 45-летний житель Кировского района Новосибирска по объявлению, размещенному в сети Интернет, безвозмездно приобрел самку собаки по кличке Шанти. В тот же день в своей квартире, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина с применением садистских методов нанес животному телесные повреждения с целью причинения ему боли и страданий, после чего задушил собаку поводком.

Труп животного обнаружили в лифтовой кабине жители дома, где было совершено преступление, и сообщили о находке в полицию. По факту жесткого обращения с животным было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению биологической экспертизы, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии.

Подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 245 Уголовного кодекса РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности – в июне 2019 года суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».