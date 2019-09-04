3D-пирата за воровство программ приговорил к штрафу в 10 тыс. рублей суд Бердска

В ходе проверки был установлен факт незаконного использования объектов авторских прав в крупном размере — записи в память компьютера контрафактного программного продукта. Его он предлагал установить за деньги.

«Пират» разместил в социальных сетях объявление об услугах оказания помощи в установке компьютерных программ за денежное вознаграждение

3D-пирата оштрафовали в Бердске. Бердчанину выписали штраф в размере 10 тысяч рублей. Он скачивал в сети Интернет копии программных продуктов по трёхмерному моделированию, а затем выставлял на продажу услуги по её установке.

Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Следствие установило, что злоумышленник не покупал программы и не заключал договор с правообладателем авторских прав — ООО «Аскон-Системы проектирования». Мужчина приобрел, путем скачивания в Интернет – сети, размещенные контрафактные копии программных продуктов», — сообщает прокуратура.

Кроме того, горе-«пират» разместил в социальных сетях объявление об услугах оказания помощи в установке компьютерных программ за денежное вознаграждение. Так на него вышли полицейские. Они купили его услуги по установке программ и проверили их на признаки контрафактности.

«В ходе проверки, был установлен факт незаконного использования объектов авторских прав в крупном размере — записи в память ЭВМ контрафактного программного продукта», — сообщила полиция.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу в размере 10 тысяч рублей.