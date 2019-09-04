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Пропал пистолет из сгоревшего Land Cruiser Prado на дачах «Вега-3» в Бердске

14:15 04.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поджог стал причиной пожара в салоне внедорожника. Полиция ищет вора и поджигателя. Кроме оружия из салона автомобиля исчезла сумка с документами.

Пропал пистолет из сгоревшего Land Cruiser Prado на дачах «Вега 3» в Бердске
Пожарные тушили автомобиль 40 минут

Причиной пожара в Land Cruiser Prado на дачах «Вега-3» в Бердске стал умышленный поджог. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал замначальника городского отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 августа в 18:14 в бердском СНТ «Вега-3» загорелся автомобиль. В результате пожара огнем поврежден салон внедорожника «Ленд Крузер Прадо». В 18:53 пожар был ликвидирован.

На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человека личного состава. Выяснением всех обстоятельств занимался дознаватель ОНД.

— При осмотре места происшествия обнаружили, что очаг возгорания находился в салоне автомобиля, который стоял в гараже. По видимому, кто-то проник в гараж и поджег. Машина выгорела изнутри. На водительском сидении самый большой прогар, сгорела обшивка, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Безносенко.

Расследованием происшествия занимается отдел полиции Бердска. Есть сведения, что из салона Land Cruiser украли личные вещи хозяина, а потом машину подожгли, чтобы скрыть следы преступления. По информации «Курьер. Среда. Бердск», из внедорожника пропали сумка с документами и травматический пистолет.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в составе которой работал и дознаватель ОНД в качестве специалиста по пожарам.
— Он помогал установить очаг возникновения пожара, — отметил Руслан Михайлович. — Он констатировал факт поджога. Его рапорт вместе с другими материалами направим в отдел МВД по Бердску. Их приобщат к материалам полицейской проверки.

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От редакции

Кто мог проникнуть в дачный гараж?

Татарин, 04 сентября 2019 14:27
Водитель авто вооружён и очень опасен был, теперь добропорядочный пешеход стал.
Гость, 04 сентября 2019 15:30
Где-то выстрелит.

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