Покупает 35 квартир за 76 млн рублей для переселенцев из аварийного жилья мэрия Бердска

Старый дом на ул. Свердлова уже расселили

Администрация Бердска объявила аукцион на покупку 35 квартир для расселения аварийных домов. Подлежащими сносу признаны пять домов по адресам: ул. Комсомольская, 8, 10, 12; ул. Л. Чайкиной, 8; ул. Пионерская, 9. Всего нужно предоставить 35 жилых помещений.

Минимальная общая площадь всех квартир, приобретаемых путем купли-продажи готового жилья, должна составить не менее 1340,10 кв. метров, сказано в аукционной документации.

Мэрия намерена купить 13 однокомнатных, 17 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир в новостройках, расположенных на территории Бердска. На них власть готова потратить 76 млн рублей.

Квартиры должны быть фактически свободными, не находиться в праве пользования или владения юридических или физических лиц (за исключением участника закупки-собственника квартир). Наружные стены должны обеспечивать нормативный уровень теплозащиты, в соответствии с требованиями СНиП, а внутренние стены и перегородки должны обеспечивать нормативный уровень звукоизоляции в соответствии с требованиями СНиП.

Жилое помещение (квартира) должно иметь чистовую отделку, включающую в себя общие требования. Отопительные приборы и системы отопления должны обеспечивать в отапливаемых жилых помещениях температуру воздуха в соответствии со СНиП 23-01-99.

Квартиры должны иметь противодымную защиту, пожарную сигнализацию, электроосвещение, телевизионные антенны, а также системы противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Благоустроенные квартиры должны быть расположены в жилых благоустроенных многоквартирных домах капитального исполнения. Общая площадь квартиры состоит из суммы площади всех частей жилого помещения (квартиры), включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Размещение жилого помещения в подвальных и цокольных этажах жилых зданий не допускается. Исключаются кухни-ниши, кухонные зоны, комнаты и кухня в каждой квартире должны иметь непосредственное естественное освещение. В одно- и двухкомнатных квартирах допускается наличие совмещенного санузла.