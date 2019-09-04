04.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

ОНФ требует от прокуратуры и губернатора проверить «сомнительные» траты бюджета на 5 объектах в Бердске

15:00 04.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
3 1

Москвичи-«фронтовики» выявили «странное» расходование 260 млн рублей в Бердске по нацпроектам и федеральным программам. Куда ушли деньги, обещал прокомментировать вице-мэр Бердска Владимир Захаров.

ОНФ требует от прокуратуры и губернатора проверить сомнительные траты бюджета на 5 объектах в Бердске
ОНФ написали в прокуратуру и губернатору для проверки бюджетных растрат

Активисты Общероссийского народного фронта «За честные закупки» написали обращения в прокуратуру и губернатору Новосибирской области по пяти объектам, которые вызвали сомнения по расходу бюджетных средств. Об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь ОНФ Татьяна Ченцова сегодня, 4 сентября.

— В письма вошли все объекты, которые проверяли. Пока предварительных ответов нет, идет проверка — сообщила Татьяна.

Напомним, что 21 августа в Бердск приезжали активисты ОНФ. Они проинспектировали пять объектов, по которым им написали обращения местные общественники. Москвичи проверили незаконченный ремонт по путинскому проекту «Здравоохранение» Бердской городской больницы, муниципальный приют «Надежда», ремонт центрального парк Бердска по программе «Комфортная городская среда» и проверили не сданную дренажную систему города. Также общественники проверили не работающий новый ФАП в Искитимском районе. В общей сложности активисты называют сумму в 260 млн рублей сомнительных закупок. В этот день на встрече представители прокуратуры пообещали, что после письменного обращения представителей Общероссийского народного фронта на каждом из объектов пройдет проверка.

Общественники вернутся через 30 дней и проверят, что изменилось на осмотренных объектах. В ближайшие дни в редакции «Курьер. Среда. Бердск» обещал побывать вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он согласился прокомментировать заявление ОНФ по поводу «исчезновения» 260 млн бюджетных рублей в Бердске. Читайте подробности в ближайшее время.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдет нарушения прокуратура?

Аноним, 04 сентября 2019 15:15
НВР:Найдет нарушения прокуратура?
Если сильно, очень сильно захотят найти, то найдут. Если нет, то понятно, что на все найдут причины и отговорки.
Гость, 04 сентября 2019 15:28
Справочки о состоянии здоровья руководителей затребовали? Сразу же? Нет? А то потом начнуццца больничные листы и "тяжёлое состояние здоровья" персонажей!
Аноним, 04 сентября 2019 15:32
Не найдут!!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

О гибели 5-летней дочери в отеле Турции рассказал ее мать: камер и спасателей у бассейна нет
16:00 04-09-2019
О гибели 5-летней дочери в отеле Турции рассказал ее мать: камер и спасателей у бассейна нет
Бердск3D-пирата за воровство программ приговорил к штрафу в 10 тыс. рублей суд Бердска
15:45 04-09-2019
3D-пирата за воровство программ приговорил к штрафу в 10 тыс. рублей суд Бердска
Мечтающим о космосе женщинам придется проститься с личной жизнью и материнством
15:30 04-09-2019
Мечтающим о космосе женщинам придется проститься с личной жизнью и материнством
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
15:21 04-09-2019
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
Бедные семьи подкормили представители РПЦ на корабле-церкви "Андрей Первозванный" в Новосибирской области 1
15:15 04-09-2019
Бедные семьи подкормили представители РПЦ на корабле-церкви
Приглашаем Вашего ребенка в удивительный мир иностранных языков
15:11 04-09-2019
Приглашаем Вашего ребенка в удивительный мир иностранных языков
БердскОНФ требует от прокуратуры и губернатора проверить "сомнительные" траты бюджета на 5 объектах в Бердске 3
15:00 04-09-2019
ОНФ требует от прокуратуры и губернатора проверить
Пропала без вести 8-летняя девочка из семьи староверов в Липецкой области 1
14:45 04-09-2019
Пропала без вести 8-летняя девочка из семьи староверов в Липецкой области
Мошенники воруют деньги через захват аккаунтов в соцсетях
14:30 04-09-2019
Мошенники воруют деньги через захват аккаунтов в соцсетях
БердскПропал пистолет из сгоревшего Land Cruiser Prado на дачах «Вега-3» в Бердске 2
14:15 04-09-2019
Пропал пистолет из сгоревшего Land Cruiser Prado на дачах «Вега-3» в Бердске