ОНФ требует от прокуратуры и губернатора проверить «сомнительные» траты бюджета на 5 объектах в Бердске

Москвичи-«фронтовики» выявили «странное» расходование 260 млн рублей в Бердске по нацпроектам и федеральным программам. Куда ушли деньги, обещал прокомментировать вице-мэр Бердска Владимир Захаров.

ОНФ написали в прокуратуру и губернатору для проверки бюджетных растрат

Активисты Общероссийского народного фронта «За честные закупки» написали обращения в прокуратуру и губернатору Новосибирской области по пяти объектам, которые вызвали сомнения по расходу бюджетных средств. Об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь ОНФ Татьяна Ченцова сегодня, 4 сентября.

— В письма вошли все объекты, которые проверяли. Пока предварительных ответов нет, идет проверка — сообщила Татьяна.

Напомним, что 21 августа в Бердск приезжали активисты ОНФ. Они проинспектировали пять объектов, по которым им написали обращения местные общественники. Москвичи проверили незаконченный ремонт по путинскому проекту «Здравоохранение» Бердской городской больницы, муниципальный приют «Надежда», ремонт центрального парк Бердска по программе «Комфортная городская среда» и проверили не сданную дренажную систему города. Также общественники проверили не работающий новый ФАП в Искитимском районе. В общей сложности активисты называют сумму в 260 млн рублей сомнительных закупок. В этот день на встрече представители прокуратуры пообещали, что после письменного обращения представителей Общероссийского народного фронта на каждом из объектов пройдет проверка.

Общественники вернутся через 30 дней и проверят, что изменилось на осмотренных объектах. В ближайшие дни в редакции «Курьер. Среда. Бердск» обещал побывать вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он согласился прокомментировать заявление ОНФ по поводу «исчезновения» 260 млн бюджетных рублей в Бердске. Читайте подробности в ближайшее время.