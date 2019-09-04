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Мечтающим о космосе женщинам придется проститься с личной жизнью и материнством

15:30 04.09.2019 Фото: pixabay
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Российский космонавт Александр Скворцов предупредил об этом соотечественниц. Сейчас в отряде космонавтов состоит только одна девушка — Анна Кикина. Но идет новый набор.

Мечтающим о космосе женщинам придется проститься с личной жизнью и материнством
В начале лета Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов

Женщинам-кандидатам в космонавты для того, чтобы подготовиться и полететь в космос, придется на время пожертвовать личной жизнью и материнством, считает российской космонавт Александр Скворцов.
В настоящее время он находится на МКС в составе длительной экспедиции.

«В качестве напутствия хочу предупредить женщин, мечтающих о космосе, что надо быть готовыми пойти на некоторые жертвы. Потребуется много учиться и работать, поэтому будет мало времени оставаться на личную жизнь. И придется на какое-то время забыть о материнстве, так как профессия космонавта требует полной сосредоточенности для достижения высокой цели – полета в космос», — приводятся слова космонавта в материалах, опубликованных на сайте Роскосмоса.

В начале лета Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов. Не исключено, что отряд пополнят женщины. Сейчас в отряде состоит только одна девушка — Анна Кикина.

Источник: РИА Новости

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