Пропала без вести 8-летняя девочка из семьи староверов в Липецкой области

14:45 04.09.2019 Фото: СУ СК РФ по Липецкой области 1 1

На вопрос, почему никто не обратился в полицию, когда девочка ночевала в сараях, ее избивали и не пускали в школу, взрослые пожимают плечами, дескать, родители со странностями, но никому ничего плохого не сделали.



Пропала без вести 8 летняя девочка из семьи староверов в Липецкой области

В настоящее время в поисках Марии участвуют сотни человек В настоящее время в поисках Марии участвуют сотни человек

В Липецкой области продолжают искать 8-летнюю Марию Петрову, которая ушла из дома перед школьной линейкой. Маша пропала в 6.30 утра 2 сентября в селе Паниковец Елецкого района, тревогу забили педагоги, когда девочка не пришла на школьную линейку. Поиски шли всю ночь, волонтеры, полиция и МЧС прочесывали лес, к которому привела поисковая собака и берега реки в районе села. Но пока безрезультатно. На месте также работают криминалисты СК, где возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Как уже сообщалось, семья Петровых переехала в Липецкую область из Белоруссии. Девочка жила в глубоко религиозной семье, где было не принято иметь в доме телевизор или другую цифровую технику. Из-за чего в начале поисков у волонтеров не было даже фото ребенка. Но семья не считалась неблагополучной и, по данным полиции, на учете нигде не стояла. Сейчас история с исчезновением Маши обрастает новыми подробностями от соседей и знакомых семьи.

«МАШУ ВОСПИТЫВАЛИ В СТРОГОСТИ И НЕРЕДКО БИЛИ»

По словам жителей села, которые официально пока не подтверждаются, девочку в семье нередко били. У родителей-староверов строгие правила и обязанности, за нарушение которых ребенка наказывали физически. Соседи рассказывают, что Машу одевали более чем скромно, она всегда носила только юбки или платья и платок на голове. Местные пытались помочь с одеждой для ребенка, но мать отказывалась принимать чужие вещи.

Как рассказали «КП-Липецк» подруги девочки, Мария несколько раз сбегала из дома, но родители не спешили ее искать, чаще находили и возвращали сами односельчане.

– 3 недели назад мы играли на площадке, Маша спрыгнула с горки, у нее поднялась юбка и мы увидели, что вся нога от колена до живота синяя, – рассказали подруги пропавшей девочки. – Мы пытались узнать, откуда эти синяки, но она ничего не ответила.

Позже девочка все же призналась, что ее избил папа за то, что она не покормила домашнюю скотину. Отметим, что семья держит коров, коз, свиней и птицу, чем зарабатывает на жизнь. Вскоре после этого в семье снова что-то произошло и девочка сбежала.

– Она три ночи жила в нашем сарае, о чем мы не подозревали, мы даже не знали, что она пропадала, ее родители никому ничего не говорили, – рассказывают соседи. – Мать же и сейчас никуда не заявила, что ребенок пропал, это сделали учителя. А тогда мы были в шоке, когда нашли ее. Она не хотела идти домой, просилась пожить с нами. Пошли разговаривать в матерью, а та ответила «как ушла сама, пусть так сама и возвращается».

НЕ УМЕЛА ПИСАТЬ И ЗНАЛА ТОЛЬКО СТАРОСЛАВЯНСКИЙ АЛФАВИТ

Девочку вернули домой и пригрозили матери органами опеки. Жителей села также возмущало, что ребенку уже почти 9 лет, а родители до сих пор не отдали ее в школу. По словам знакомых, ребенка обучали дома, но писать так и не научили. Перед школой Мария знала только старославянский алфавит.

– Маша очень хотела ходить в школу, но родители были против и считали, что сами обучат ее лучше, чем учителя, – вспоминают подруги девочки. – Когда все узнали, что Машу бьют, ее мама запретила ей с нами общаться. Последний раз она хотела нам что-то рассказать, но появилась мама и забрала ее.

Незадолго до нынешнего исчезновения соседи нашли девочку спящей в кустах под дождем. Это стало последней каплей, семью «прижали» и потребовали, чтобы с ребенком обращались, как положено. После этого случая, по словам односельчан, с виду вроде все наладилось, ребенка даже зачислили в школу, куда она должна была пойти в 1 класс 2 сентября вместе со всеми ребятам, но на свою первую в жизни школьную линейку она так и не попала.

На вопрос, почему никто не обратился в полицию, когда девочка ночевала в сараях, ее избивали и не пускали в школу, взрослые пожимают плечами, дескать, родители со странностями, но никому ничего плохого не сделали.

В настоящее время в поисках Марии участвуют сотни человек, на место вылетел вертолет. Но никаких следов ребенка до сих пор нет.



Источник: lipetsk.kp.ru