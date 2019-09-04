Скворцова: россияне стали жить «существенно» дольше

Министр добавила, что для того, чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью, нужно заниматься профилактикой заболеваний.

Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян

Продолжительности жизни в России у женщин выросла до 78,5 лет за семь месяцев, у мужчин – до 68,5 лет, рассказала журналистам на Восточном экономическом форуме глава Минздрава Вероника Скворцова.

В апреле министр сообщала, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей, увеличившись у мужчин на 0,3 года, а у женщин — на 0,2 года.

Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. При этом она назвала рост данного показателя «существенным».

Министр добавила, что для того, чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью, нужно заниматься профилактикой заболеваний.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.

Источник: РИА Новости