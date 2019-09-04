Бедные семьи подкормили представители РПЦ на корабле-церкви «Андрей Первозванный» в Новосибирской области

Духовную и социальную помощь получили семь тысяч жителей из 45 населенных пунктов. За две недели корабль прошел по Оби 300 км. Населению оказали духовную и социальную помощь.

В ходе работы акции помощь получили жители 45 сельских населенных пунктов

Приемы врачей, гуманитарная и духовная помощь были организованы для жителей 45 сельских населенных пунктов Новосибирской области в рамках акции «Корабль-Церковь «Святой апостол Андрей Первозванный», которая проводилась с 15 по 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работа акции организована Правительством Новосибирской области совместно с Новосибирской Митрополией Русской Православной Церкви при поддержке администраций районов. В этом году Корабль-Церковь отправился в путь в 23-й раз с целью оказания жителям отдаленных сел духовно-социальной и медицинской помощи.

В ходе работы акции помощь получили жители 45 сельских населенных пунктов Болотнинского, Мошковского, Колыванского и Новосибирского районов, которые расположены вдоль р. Обь. Были организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики (УЗИ и ЭКГ), оказаны консультации специалистов пенсионного фонда, отделов социальной защиты населения, пособий и социальных выплат. Для желающих проведены таинства крещения, причастия, исповеди, молебны, панихиды.

Кроме того, 126 малообеспеченным семьям безвозмездно переданы продукты питания и одежда. Всего деятельностью Корабля-Церкви было охвачено 6859 человек. По реке Обь на корабле пройдено 300 км, на автобусе – 1907 км.