В палату из реанимации перевели после удаления опухоли головного мозга 3-летнюю Аню Коновалову из Бердска

После операции девочке сделали томографию, она идет на поправку. Но пока ждут результатов анализов на гистологию — злокачественная или доброкачественная была опухоль.

Ане Коноваловой сделали очень сложную операцию. Опухоль удалена

Трехлетнюю Аню Коновалову перевели в обычную палату из реанимационного отделения. Об этом сегодня, 4 сентября, рассказала ее мама Инна Коновалова. Напомним, что у Анечки опухоль головного мозга. 2 сентября ей сделали сложную операцию — вырезали новообразование. Вчера, 3 сентября, провели компьютерную томографию.

— По КТ у Ани все в порядке — идет на поправку. Но еще нужно сделать МРТ — это более точное обследование, — прокомментировала Инна Коновалова «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что был открыт сбор средств на лечения Ани Коноваловой. После постановки диагноза — опухоль головного мозга, родители планировали везти Аню в Москву на платную операцию. Но сначала для облегчения состояния ребенка в областной больнице ей было сделано шунтирование (опухоль давила на мозг). После этого мама и папа малышки не решились перевозить ее, врачи предупредили, что перелет она не перенесет. 2 сентября ей сделал операцию главный нейрохирург Новосибирской области, профессор Вячеслав Ступак. Эта операция была бесплатная, по ОМС.

Скоро малышке сделают МРТ, пока ее перевозить нельзя. Накануне отдали материал на гистологию, чтобы определить злокачественная опухоль или доброкачественная (готовится 7-10 дней). Врачи уверены, что это медуллобластома (злокачественная). Если диагноз подтвердится, нужна будет лучевая химиотерапия. Либо просто реабилитация. Возможно, полетят в Москву.

На сегодня для лечения Анны Коноваловой собрано 1,2 млн рублей. Напомним, что сбор приостановлен. Куда будут направлены деньги — станет известно очень скоро. Читайте подробности в ближайшее время.