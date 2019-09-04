04.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

В палату из реанимации перевели после удаления опухоли головного мозга 3-летнюю Аню Коновалову из Бердска

18:45 04.09.2019, Алена Романцова Фото: Инны Коноваловой
1 2

После операции девочке сделали томографию, она идет на поправку. Но пока ждут результатов анализов на гистологию — злокачественная или доброкачественная была опухоль.

В палату из реанимации перевели после удаления опухоли головного мозга 3 летнюю Аню Коновалову из Бердска
Ане Коноваловой сделали очень сложную операцию. Опухоль удалена

Трехлетнюю Аню Коновалову перевели в обычную палату из реанимационного отделения. Об этом сегодня, 4 сентября, рассказала ее мама Инна Коновалова. Напомним, что у Анечки опухоль головного мозга. 2 сентября ей сделали сложную операцию — вырезали новообразование. Вчера, 3 сентября, провели компьютерную томографию.

— По КТ у Ани все в порядке — идет на поправку. Но еще нужно сделать МРТ — это более точное обследование, — прокомментировала Инна Коновалова «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что был открыт сбор средств на лечения Ани Коноваловой. После постановки диагноза — опухоль головного мозга, родители планировали везти Аню в Москву на платную операцию. Но сначала для облегчения состояния ребенка в областной больнице ей было сделано шунтирование (опухоль давила на мозг). После этого мама и папа малышки не решились перевозить ее, врачи предупредили, что перелет она не перенесет. 2 сентября ей сделал операцию главный нейрохирург Новосибирской области, профессор Вячеслав Ступак. Эта операция была бесплатная, по ОМС.

Скоро малышке сделают МРТ, пока ее перевозить нельзя. Накануне отдали материал на гистологию, чтобы определить злокачественная опухоль или доброкачественная (готовится 7-10 дней). Врачи уверены, что это медуллобластома (злокачественная). Если диагноз подтвердится, нужна будет лучевая химиотерапия. Либо просто реабилитация. Возможно, полетят в Москву.

На сегодня для лечения Анны Коноваловой собрано 1,2 млн рублей. Напомним, что сбор приостановлен. Куда будут направлены деньги — станет известно очень скоро. Читайте подробности в ближайшее время.

Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рады, что малышка идет на поправку?

Ольга, 04 сентября 2019 21:37
НВР:
Неужели кто-нибудь ответит, что не рад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскNissan не пропустил: в ДТП пострадала пассажирка Honda с автоледи за рулем в Бердске 1
19:23 04-09-2019
Nissan не пропустил: в ДТП пострадала пассажирка Honda с автоледи за рулем в Бердске
Обвинили СССР в порабощении Европы накануне выставки об освобождении от фашизма власти Болгарии 6
19:00 04-09-2019
Обвинили СССР в порабощении Европы накануне выставки об освобождении от фашизма власти Болгарии
БердскВ палату из реанимации перевели после удаления опухоли головного мозга 3-летнюю Аню Коновалову из Бердска 1
18:45 04-09-2019
В палату из реанимации перевели после удаления опухоли головного мозга 3-летнюю Аню Коновалову из Бердска
БердскСгнивший пожарный водовод мешает закопать огромный провал после ликвидации ЧС у ТЦ "Орбита" в Бердске 1
18:30 04-09-2019
Сгнивший пожарный водовод мешает закопать огромный провал после ликвидации ЧС у ТЦ
Всю ночь тушили несколько горевших домов в плотной частной застройке Новосибирска
18:15 04-09-2019
Всю ночь тушили несколько горевших домов в плотной частной застройке Новосибирска
Родила в супермаркете и выбросила живого младенца продавщица в Татарстане
18:00 04-09-2019
Родила в супермаркете и выбросила живого младенца продавщица в Татарстане
БердскВыпускница-2019 из Бердска: Я не хочу, чтобы помогали многодетным семьям 12
17:45 04-09-2019
Выпускница-2019 из Бердска: Я не хочу, чтобы помогали многодетным семьям
При повышении доходов и производительности труда перейдет на 4-дневную рабочую неделю Россия 2
17:30 04-09-2019
При повышении доходов и производительности труда перейдет на 4-дневную рабочую неделю Россия
Авиакатастрофа: Погибли два пилота рухнувшего Су-25 на Ставрополье 2
17:15 04-09-2019
Авиакатастрофа: Погибли два пилота рухнувшего Су-25 на Ставрополье
БердскЗапретит ставить киоски у ТЦ "Гермес" мэрия Бердска 6
17:10 04-09-2019
Запретит ставить киоски у ТЦ