О гибели 5-летней дочери в отеле Турции рассказал ее мать: камер и спасателей у бассейна нет

Утонувшую девочку доставили в местную больницу, однако медики так и не сумели спасти ее. По словам матери, Люба погибла в первый день отдыха. Теперь родственники решают вопрос с транспортировкой тела.

В бассейнах часто тонут

Мать погибшей после несчастного случая в отеле в турецкой Анталье девочки рассказала РЕН ТВ, как все было на самом деле. О смерти 5-летней Любы стало известно сегодня, 3 сентября. Девочка купалась в бассейне, однако в какой-то момент начала тонуть. Ее доставили в местную больницу, однако медики так и не сумели спасти ее.

«Как все произошло, никто не видел. В этот момент в бассейне играли мужчины в волейбол, все внимание было на них. Буквально минуты 2-3, и ее рядом не оказалось. Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — рассказала мать.

Более того, по ее словам, камер наблюдения в отеле не было, поэтому установить, почему стал тонуть ребенок, вероятно, не удастся. Анастасия утверждает: рядом с горкой и бассейном сотрудники гостиницы или спасатели не дежурили. То есть девочка, по сути, осталась без присмотра рядом с глубоким бассейном, который годится для купания взрослых.

По словам матери, девочка погибла в первый день отдыха. Теперь родственники решают вопрос с транспортировкой тела.

Источник: ren.tv