Первый приговор: За распыление газа в полицейских на несанкционированной акции 3 года колонии дал суд Москвы

25-летний техник Иван Подкопаев был задержан 27 июля во время акции. Он признал вину. Адвокаты просили не лишать подсудимого свободы.

По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый газ в сторону силовиков во время акции 27 июля в центре Москвы

Тверской районный суд Москвы рассмотрел в особом порядке дело дело 25-летнего техника Ивана Подкопаева, обвинявшегося в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый газ в сторону силовиков во время акции 27 июля в центре Москвы, которая закончилась массовыми задержаниями. Подкопаев признал вину. Судья Александр Меркулов приговорил его к 3 годам в колонии общего режима.

25-летний техник Иван Подкопаев был задержан 27 июля во время акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Он провел почти двое суток в ОВД «Тверской», а 29 июля суд назначил ему 8 суток ареста.

31 июля Подкопаева вывезли из спецприемника. На следующий день следователь СК сообщил, что тот задержан как подозреваемый по «московскому делу». Его обвинили в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) — Подкопаев отказался признать вину. Согласно материалам дела, после задержания у Подкопаева в рюкзаке нашли плакат, нож, противогаз, флягу и молоток.

— Ваша честь, содержимое рюкзака предназначено для хозяйственных целей, — сказал в суде Подкопаев. Наличие противогаза он объяснил тем, что тот может понадобиться ему во время работы.

2 августа Подкопаева отправили в СИЗО. А 21 августа ему предъявили окончательное обвинение — теперь ему вменили часть 1 статьи 318 УК (применение насилие в отношении представителя власти). Следователи считают, что он распылил перцовый газ в сторону полицейских и нацгвардейцев. После этого Подкопаев признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке — то есть без исследования доказательств.

11:50

​В зал заходил судья Александр Меркулов. Он устанавливает личность обвиняемого, неспешно расспрашивая Ивана Подкопаева про адрес его регистрации и фактическое место жительства.

Сторону гособвинения представляет прокурор Щетинина. Защитает Подкопаева адвокат Николай Фомин.

12:00

​Судья отмечает, что ведется аудио- и видеозапись заседания. Он объясняет Подкопаеву его права.

У адвоката Фомина ходатайство — он просит суд исследовать характеризующие материалы на Подкопаева. Судья его прерывает и говорит, что этот вопрос решится позже.

Прокурор Щетинина поднимается и начинает зачитывать обвинительное заключение: 27 июля Подкопаев прибыл на Тверскую, где принял участие в несанкционированной акции. Безопасность там обеспечивали силовики, в частности, рядовой Нацгвардии Дементьев и младший сержант Мелкозеров.

Они работали на Тверском бульваре, вблизи дома номер 2. Около двух часов дня их направили к дому 17 на улице Тверской. Туда же пришел и Подкопаев, который заранее подготовил маскировку — кофту с капюшоном, и перцовый баллончик «Шпага».

Около 14:30, зачитывает прокурор, у Подкопаева возник преступный умысел на применение насилия к силовикам — после чего он распылил слезоточивый газ из баллончика в лица Деменьтьева и Мелкозерова. В результате они получили химический ожог глаз, не опасный для здоровья.

— Подкопаев, встаем. Обвинение вам понятно? — говорит судья.

— Понятно.

— Вину признаете?

— Признаю.

Судья Меркулов говорит об особенностях особого порядка — дело рассматривается без исследования доказательств, осужденный не может обжаловать фактические обстоятельства дела. Подсудимый подтверждает, что хочет рассматривать дело именно так. Защитник с ним солидарен.

Судья говорит, что потерпевшие не смогут прийти на заседание и просили провести процесс без них; они не возражают против особого порядка. Прокурор Щетинина, «учитывая мнение потерпевших», тоже не возражает.

12:08

​Судья перечисляет материалы дела: это копии паспортов, всевозможные справки (Подкопаев нигде не состоит на учете), характеристики, документы из административного дела за акцию 27 июля.

Адвокат Фомин снова говорит о своем ходатайстве. Он просит допросить в суде отца Подкопаева Романа и приобщить к материалам дела характеристику с работы и школьные грамоты.

— Я хотел бы суду представить на обозрение. Это диплом о его среднем специальном образовании и справки о состоянии здоровья. Кроме того, ваша честь, я бы ходатайствовал огласить лист дела 119, сведения из военного комиссариата, — говорит защитник.

Судья и адвокат выясняют, что Подкопаев служил в армии. Суд ходатайство защитника Фомина удовлетворяет.

Меркулов берет в руки характеристику и оглашает ее: работодатель хвалит Подкопаева за пунктуальность и дисциплинированность. Затем судья читает медицинскую справку, но по просьбе адвоката не озвучивает болезнь. Далее судья перебирает грамоты, одна из них — «за активное участие мамы», говорит Меркулов и улыбается.

12:17

Стороны переходят к допросу Романа Подкопаева — отца подсудимого («Медиазона» общалась с ним для материала о родителях фигурантов «московского дела»). Это брюнет в полосатом свитере и джинсах.

— Роман Анатольевич, охарактеризуйте, пожалуйста, вашего сына — его общение, его поведение в семье? Ну, и не только в семье, что считаете нужным, — начинает адвокат.

— Он работает в библиотеке, там же, где работает его мама. Она больше может сказать. По отзывам сотрудников, которых я знаю… Все отзывы положительные, он любит свою работу, потому что любит компьютеры. Сотрудницы, которые там работают, это все женский состав, они довольны, что он вовремя приходит и качественно выполняет свою работу.

— А в семье?

— Ну, в семье отношения у меня не складывались с супругой, мы разведены. В семье он всегда был спокойным и уравновешенным, ценил младшего брата. Ну и вообще он всегда был за то, чтобы семья была вместе.

— Помогал?

— Помогал всегда.

— Вам что-нибудь известно о службе в армии?

— Ну, только по его рассказам. Произошел случай, который забыть трудно. Он дежурил на вахте и загорелась постройка, где находился вахтенный офицер. Благодаря тому, что он и еще несколько парней находились на корабле, они помогли ему спастись.

— У вас все?

— Вообще я хочу охарактеризовать его как доброго человека. Те, кто в зале, могут сказать о нем как о преданном человеке, который может всегда помочь, — говорит отец подсудимого. — Когда он стал жить со мной в деревне, я увидел, какое у него трепетное отношение к природе. Он очень любит природу. Я хочу сказать, что в душе он добрый человек.

Прокурор Щетинина расспрашивает отца про воспитание Подкопаева после развода. Сначала он жил с материю, переехал к отцу позже. Ни о каких конфликтах Ивана он не слышал.

Вопросов больше к нему нет.

12:18

Адвокат Николай Фомин просит допросить Елену Подкопаеву — маму подсудимого. Впрочем, есть одна проблема: она сейчас на отдыхе за границей с младшим ребенком. Поэтому адвокат просит отложить заседание, чтобы дождаться ее возвращения. Он говорит, что все подтверждения есть — копии авиабилетов и тому подобного. Она прилетает завтра.

Иван Подкопаев ходатайство поддерживает. Прокурор говорит, что отложение «приведет к затягиванию рассмотрения дела», и все характеристики собраны в полном объеме; кроме того, допрошен отец, который дал положительную характеристику.

Судья Меркулов, полистав документы, отказывает в допросе матери и перенесении заседания.

12:22

​У прокурора Щетининой вопрос к Подкопаеву:

— Вы раскаиваетесь в содеянном?

— Да.

— Планируете дальше совершать противоправные действия?

— Нет.

— Приносите извинения потерпевшим?

— Приношу.

Судья Меркулов:

— Выводы какие-нибудь сделали, Подкопаев?

— Да.

Вопросов к нему больше нет.

Прокурор Щетинина просит продлить меру пресечения подсудимому на полгода, поскольку обстоятельства, повлиявшие на арест, не изменились.

Адвокат Фомин не согласен с ходатайством и многословно доказывает, что изначальный арест был не обоснован — например, у Подкопаева нет загранпаспорта, а внутренний паспорт забрало следствие.

— Каким образом [Подкопаев] может помешать правосудию, если все доказательства собраны, они находятся в здании суда, и доступ к ним ограничен? — с расстановкой говорит Фомин. — Само предположение лишено всякого здравого смысла. Уважаемый суд, ходатайство стороны обвинения не обосновано, не предоставлено никаких фактических данных… Я прошу суд в удовлетворении ходатайства отказать.

Судья удаляется в совещательную комнату.

12:30

​Судья Александр Меркулов выходит и оглашает свое решение: оставить Ивана Подкопаева под стражей до 23 февраля 2020 года.

— Еще ходатайства имеются? Тогда судебные прения? — говорит судья.

Прокурор Щетинина очень быстро произносит свою речь: она читает по по листку. Гособвинительница просит исключить из обвинения один из квалифицирующих признаков.

— Учитывая дерзкий характер преступления, прошу суд признать Подкопаева виновным по части 1 статьи 318 УК и назначить срок три года и четыре месяца в колонии общего режима.

12:38

​Выступает адвокат Николай Фомин. Он говорит, что запрошенный прокурором срок — максимальный по этой статье при особом порядке. Фомин долго объясняет, что до акции 27 июля у Подкопаева не было никаких проблем с законом.

— До этого на Подкопаеве нет ни административных правонарушений, ни уголовных преступлений. Неужели вся прожитая его жизнь до этого момента, и, я бы сказал, безупречная, потому что иного не доказано, является опасной для общества?

Он замечает, что «Подкопаев отслужил в армии, работал в государственном учреждении по своей специальности».

— Как наметил свой путь, так и идет, — говорит защитник. — Какие основания применять самое строгое наказание? Ваша честь, я не знаю. Почему сразу лишение свободы человеку, который первый раз в жизни оступился и искренне раскаивается? Еще раз повторяю: абсолютная белая, чистая жизнь до того момента. Я понимаю, что здесь оправдательного приговора не может быть. Я прошу применить к моему подзащитному штраф или принудительные работы.

Он просит, если другое наказание невозможно, назначить хотя бы условное лишение свободы.

12:40

Последнее слово Ивана Подкопаева:

— У меня не было цели причинить вред сотрудникам правоохранительных органов. Так получилось, что среди этих сотрудников были мои ровесники, ребята, срочники, которым я тоже когда-то был. Я искренне извиняюсь перед ними, просто так получилось, что мы оказались по разные стороны. Единственное, что спровоцировало мои действия было то, что они взяли металлическое ограждение [и начали давить им] на людей, среди которых были женщины и пожилые люди.

На этом у него все. Судья Меркулов удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора.

13:31

​Судья Александр Меркулов выходит и оглашает приговор. Он говорит, что квалифицирует действия Подкопаева как неопасные для здоровья сотрудника правоохранительных органов (часть 1 статьи 318 УК).

Смягчающие обстоятельства: признание вины и раскаяние, положительные характеристики, суд учитывает состояние здоровья обвиняемого.

Приговор: признать Ивана Подкопаева виновным, наказание — три года реального срока в колонии общего режима.

Источник: zona.media