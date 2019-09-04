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Запретит ставить киоски у ТЦ «Гермес» мэрия Бердска

17:10 04.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились возмущенные жители. В мэрии, узнав о планах собственника, решили организовать проверку. Ставить павильоны на придомовой территории нельзя.

Запретит ставить киоски у ТЦ Гермес мэрия Бердска
У ТЦ «Гермес» хотят построить киоски

3 сентября в «Курьер. Среда. Бердск» написал Евгений: «Опять строят киоски на микрорайоне! Очередные павильоны нас ждут в районе ТЦ «Гермес». Куда смотрит наша администрация? Почему выдает разрешения?».

Ситуацию прокомментировал начальник отдела потребительского рынка управления экономразвития мэрии Бердска Евгений Абельганс. Он подтвердил, что этот участок находится в частной собственности, и в соответствии с 381 ФЗ ст. 10 собственник сам определяет размещение данных объектов в соответствии с законами. Но пообещал разобраться более детально в ситуации.

— Подобные объявления собственник уже неоднократно размещал, но никакого строительства там не было начато. Мы проверим этот факт, — сказал Евгений Николаевич 3 сентября.

По мнению заместителя мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимира Захарова, на любое строительство согласование дает исполнительная власть.

— С одной стороны это частная собственность, а есть с другой стороны есть разрешенное использование данного участка. Должно быть согласование с администрацией города, — сказал Владимир Николаевич.

Подробности об участке и будущем строительстве павильонов у ТЦ «Гермес» рассказала вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова.

— Этот участок — это придомовая территория. Мы увидели на сайте эту информацию, и направим туда инспекторов, проведем проверку. Возле домов расположение таких торговых точек запрещено. Это нарушение СанПина и по правилам благоустройства нельзя. Любые предприятия торговли и питания там нельзя размещать. Мы найдем, кто собственник, и составим разговор, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

Подобный инцидент, по словам вице-мэра, произошел по ул. Комсомольской, 32, где Административно-техническая инспекция составила протокол о том, что размещение киосков запрещено. Гражданка обжаловала его, но решение суда в итоге было в пользу мэрии.

Сегодня, 4 сентября, начальник отдела потребительского рынка Бердска Евгений Абельганс рассказал, что проверка оперативно проведена.

— Мы выехали на место и увидели, что размещение киосков планируется с левой стороны от ТЦ «Гермес». Это придомовая территория управляющей компании «Маг-сервис». Мы довели информацию до УК, что здесь запрещено по закону размещать торговые точки. Они в ответ заверили, что киоски здесь не появятся, — сказал Евгений Николаевич.

Возможно, это объявление было размещено для изучения рынка спроса, также добавил Евгений Абельганс.

Запретит ставить киоски у ТЦ Гермес мэрия Бердска

Собственник разместил объявление о сдаче в аренду торговых площадей

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От редакции

Рады, что запретят киоски?

Аноним, 04 сентября 2019 11:55
НВР:
Да
Гость, 04 сентября 2019 12:34
Проверьте еще киоск на повороте Кирова 30 - Маяковского, возле дома, он закрывает весь обзор, еще и холодильники стоят. Его недавно убирали, а сейчас обратно на место поставили. Если надо повернуть на лево, толком ничего не видно, пока не выкатишься.
маяковский, 04 сентября 2019 15:04
живу на ул. Маяковского уже 27 лет, с Кирова поворачиваю на лево по несколько раз в день, помехи со стороны киоска не замечала , обзор для манёвра достаточный и за рулём уже больше 35 лет, не несите чушь товарищ гость.
Гость, 04 сентября 2019 12:39
Это территория вся дому Красная Сибирь,111 принадлежит (до автомобильной дороги со всей березовой рощей), по кадастровой карте. Или уже переиграли по тихому ?
бердчанин, 04 сентября 2019 15:05
нет
Аноним, 04 сентября 2019 18:33
на собрании жильцов дома (Красная Сибирь 111) управляющий МАГ-СЕРВИС (по чьей инициативе должен строиться киоск) сказал примерно следующее: как бы вы не возмущались, киоск стоять будет.

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