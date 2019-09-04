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А чем продукты с метками «эко», «био», «фермерский» лучше других?

13:36 04.09.2019 Фото: pixabay
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Сейчас в российском законодательстве эти термины не закреплены, требований к подобным товарам нет, и производители не обязаны подтверждать полезные свойства продукта.

А чем продукты с метками эко, био, фермерский лучше других?
Термины «эко», «био» и «фермерский» не закреплены, требований к подобным товарам нет

В организации сообщили, что товары с такой маркировкой могут ничем не отличаться от обычных, а стоить дороже.
Роскачество предлагает запретить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерский». Первые два понятия организация предлагает приравнять к органической продукции, а третьему — дать определение и прописать требования. Об этом сообщают во вторник «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Сейчас в российском законодательстве термины «эко», «био» и «фермерский» не закреплены, требований к подобным товарам нет, и производители не обязаны подтверждать полезные свойства продукта. И поскольку регулирование отсутствует, эти наименования для недобросовестных компаний становятся удобным способом ввести покупателей в заблуждение. Товары с такой маркировкой могут ничем не отличаться от обычных, а стоить дороже.

В марте Роскачество обозначило эту проблему в письме в Роспотребнадзор. Сейчас организация дополнила свои предложения. Так, она предлагает считать наименования «эко» и «био» идентичными органической продукции, которая произведена без химикатов, а также дать определение понятию «фермерский», ввести требования к таким товарам и утвердить порядок подтверждения такой маркировки.

Кроме того, по мнению экспертов Роскачества, изменения относительно маркировок «эко» и «био» нужно закрепить в законе об органической продукции и создать для них ГОСТы.

По словам заместителя начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрея Пучковского, предложения Роскачества отвечают целям Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года, хотя в самом плане реализации этого документа такие шаги не предусмотрены.

Согласно закону об органической продукции, с 1 января 2020 года уполномоченные Росаккредитацией аттестационные компании будут сертифицировать производителей. Например, в хозяйствах, где занимаются растительной продукцией, будут проверять каждый этап — начиная от качества земли и заканчивая свойствами урожая. Только после успешной аттестации компанию внесут в реестр, и она сможет использовать маркировку «органик» на своих товарах.

Источник: ТАСС

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