ГОСТЫ на холодный чай и кофе утвердили в России

Лидирующие игроки на рынке безалкогольных напитков «холодный чай» и «холодный кофе» на сегодняшний день – это глобальные корпорации.

«Холодный чай» и «холодный кофе» на сегодняшний день – это глобальные корпорации

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены в качестве национальных стандартов ГОСТ 34548-2019 «Чай холодный. Технические условия» и ГОСТ 34550-2019 «Кофе холодный. Технические условия».

Несмотря на популярность таких напитков, как холодный чай («айс ти») и холодный кофе («айс кофе»), в Российской Федерации до сих пор не существовало нормативных документов, устанавливающих общие требования к безопасности, к качеству, к упаковке и маркировке в отношении данной продукции.

Лидирующие игроки на рынке безалкогольных напитков «холодный чай» и «холодный кофе» на сегодняшний день – это глобальные корпорации. На упаковках данных продуктов указано, что в состав входит экстракт чая и кофе, но количественный показатель не обозначен. Помимо экстрактов в данные безалкогольные напитки зачастую добавляют фруктовые и ягодные соки и различные ароматизаторы.

В соответствии с утвержденными стандартами, готовый к употреблению холодный чай должен содержать не менее 1,0 г на 1 дм3 сухого экстракта чая, а холодный кофе, готовый к употреблению, должен содержать кофе в концентрации не менее 10,0 г на 1 дм3. В состав холодного чая и холодного кофе не должны входить искусственные красители, усилители вкуса, подкрашивающие вещества, также не допускается искусственная газация продукта.

Новые стандарты приняты в целях исключения фальсификации продукции, а их применение на добровольной основе будет обеспечивать соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». К межгосударственным стандартам, разработанным Российской Федерацией, присоединились Республика Беларусь, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан.

Стандарты разработаны Российской Ассоциацией производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ» в рамках технического комитета по стандартизации №451 «Чай, кофе и напитки на их основе» (ТК 451) и вводятся в действие с 1 июля 2020 года.

Источник: gost.ru