Экопипам успешно борется с заиканием

В США ученые успешно осуществили первое клиническое испытание препарата экопипам, который они предлагают использовать как лекарство от заикания.
Создатели уникальной разработки – специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде, об их проекте сообщает Science Daily. Специалисты осуществили первое испытание экопипама на добровольцах с заиканием различной степени тяжести. Оно дало очень хорошие результаты.
«Экопипам блокирует D1-рецептор дофамина, который играет важную роль в возникновении заикания», — объяснили исследователи главный принцип действия препарата.
Сообщается, что лекарство тестировалось на группе из девяти мужчин, которые принимали его на протяжении восьми недель. В итоге только двум пациентам с наиболее тяжелыми формами заикания лекарственный курс не дал улучшений.
У остальных участников испытаний, по оценкам специалистов, «результаты более чем удовлетворительные» — у большинства из них речь стала более беглой, а периоды заикания сократились. При этом прием лекарства хорошо переносился пациентами, не вызывал побочных действий.
Теперь экопипаму предстоит пройти новое испытание на более крупной выборке. В случае успеха этот препарат может стать первым в мире одобренным медикаментом для лечения заикания.
Источник: medikforum.ru