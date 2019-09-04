Экопипам успешно борется с заиканием

Теперь экопипаму предстоит пройти новое испытание на более крупной выборке. В случае успеха этот препарат может стать первым в мире одобренным медикаментом для лечения заикания.

Создано и успешно испытано лекарство от заикания

В США ученые успешно осуществили первое клиническое испытание препарата экопипам, который они предлагают использовать как лекарство от заикания.

Создатели уникальной разработки – специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде, об их проекте сообщает Science Daily. Специалисты осуществили первое испытание экопипама на добровольцах с заиканием различной степени тяжести. Оно дало очень хорошие результаты.

«Экопипам блокирует D1-рецептор дофамина, который играет важную роль в возникновении заикания», — объяснили исследователи главный принцип действия препарата.

Сообщается, что лекарство тестировалось на группе из девяти мужчин, которые принимали его на протяжении восьми недель. В итоге только двум пациентам с наиболее тяжелыми формами заикания лекарственный курс не дал улучшений.

У остальных участников испытаний, по оценкам специалистов, «результаты более чем удовлетворительные» — у большинства из них речь стала более беглой, а периоды заикания сократились. При этом прием лекарства хорошо переносился пациентами, не вызывал побочных действий.

Теперь экопипаму предстоит пройти новое испытание на более крупной выборке. В случае успеха этот препарат может стать первым в мире одобренным медикаментом для лечения заикания.

Источник: medikforum.ru