Болезнь Пика: клетки мозга стремительно разрушаются, а заболеть может каждый

По сути, это один из типов деменции, возникающей в лобно-височной половине. Это одна из разновидностей деменции, которой характерны слабоумие и афазия — расстройство речи.

Причиной возникновения этой болезни считается изменение в нейронах, расположенных в определенных областях мозга

Болезнью Пика — этим редким нейродегенеративным заболеванием, возникающим из-за того, что клетки головного мозга прогрессивно разрушаются, может заболеть любой человек.

По сути, это один из типов деменции, возникающей в лобно-височной половине. Это одна из разновидностей деменции, которой характерны слабоумие и афазия — расстройство речи.

Причиной возникновения этой болезни считается изменение в нейронах, расположенных в определенных областях мозга. В нейронах скапливаются белки тау, это может образовывать серебро, сферические скопления, известные как тела (клетки) Пика.



Болезнь Пика может поразить любого человека, но чаще она встречается у людей от сорока до шестидесяти лет.

Белки тау существуют в здоровых клетках мозга, но у людей с болезнью Пика белок либо изменен, либо его количество превышено или уменьшено. Ученые пока не разгадали загадку происхождения аномальных явлений в тау-белке.

Среди симптомов этой болезни врачи выделяют такие, как резкое изменение поведения; эмоциональные расстройства, в том числе резкие перепады настроения и отсутствие заинтересованности; изменение речи и неврологические расстройства.

Часто болезнь Пика принимают за болезнь Альцгеймера, особенно на ранней стадии ее проявления. Основными дифференциальными признаками являются потеря памяти и невнятная речь. Именно такие признаки и у болезни Альцгеймера, но при возникновении болезни Пика эти признаки прогрессируют медленнее.

Постепенное усугубление симптомов болезни Пика не означает, что люди с таким диагнозом живут долго, обычно, после того, как озвучен диагноз, человек живет не более десяти лет.

В большинстве случаев симптомы заболевания постепенно усугубляются по мере его прогрессирования, и обычно он становится смертельным в течение двух-десяти лет после постановки диагноза. Специалисты отмечают, что несмотря на сложную диагностику, окончательный вывод подтверждается только после биопсии мозга.

Для лечения болезни Пика еще не придумали лекарств. Чаще всего агрессивное поведение человека с болезнью Пика подавляется при помощи депрессантов. Врачи отмечают, что при данном заболевании лечение проходит строго индивидуально.

Источник: МедикФорум